Украинские СМИ: на Донбассе погиб гражданин Эстонии

Как сообщает Операция объединенных сил Украины на страничке в Facebook, Ильин погиб во время эвакуации тела погибшего украинского разведчика. Как заверяет ООС, данной операции предшествовала предварительная договоренность.

Военный медик Николай Ильин получил смертельное ранение. Погибший медик был гражданином Эстонии.

В МИД Эстонии Delfi сообщили, что посольство ЭР в Киеве направило властям Украины официальный запрос для проверки личных данных и получения дополнительной информации.

По данным пресс-службы штаба ООС, тело погибшего военнослужащего вернули украинской стороне. "Сегодня, 15 июля, состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево. Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту погребения и проведения ритуала почтения памяти павшего украинского Героя", — говорится в сообщении на Facebook.

Николай родом из Беларуси, но много лет назад он переехал в Эстонию. В этом ему помогли украинские волонтеры. "Не знаю, почему, но говорить о своем прошлом в родной стране он не любил (по данным Цензор.НЕТ, у мужчины возникли проблемы из-за участия в оппозиционных акциях протеста. — Ред)", — рассказывает близкий друг Николая, ветеран батальона "Донбасс" Павел Валентович.

"Сначала в Эстонии ему было очень трудно. Никто официально не брал его на работу, хотя брался он за любую работу, даже посуду мыл. Однако вынужден был работать нелегально. В результате его едва не выдворили из страны. Но потом добрые люди помогли ему легализоваться.

Он был очень коммуникабельным, быстро заводил друзей. Один из его добрых товарищей работал в Таллинне экскурсоводом. Однажды, когда жена товарища была беременна и должна была вот-вот родить, мужчина попросил Николая подменить его и показать город англоязычной группе. Николай тогда знал на английском языке только несколько слов. "Look! Look! Look! Beautiful!" — смеялся он, описывая ту экскурсию. Так смешно он о ней рассказывал!

Позже Николай выучил английский и начал неплохо зарабатывать, проводя экскурсии. На момент нашего знакомства он уже знал не только белорусский и английский, а также эстонский и польский языки. И, конечно, изучал украинский. Приглашал меня когда-то приехать в Таллинн, обещал показать город.

Также он работал таксистом, на Booking.com, носил вещи постояльцев в гостинице, — по-разному в жизни его бросало. И все же он смог начать более-менее стабильно зарабатывать, купить машину, путешествовать.

Много интересного рассказывал Николай о том, как ездил на заработки в Финляндию. Там он работал на ферме, и его поразило гуманное и заботливое отношение финнов к животным.

В августе 2006 года о Николае на RusDelfi вышла статья. Приводим ее содержание.

Николай Ильин бежал из Белоруссии в Эстонию после того, как на родине его начали преследовать за участие в митингах оппозиции. Осенью он надеется стать студентом Таллиннского университета.

После того как Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в третий раз, в стране вспыхнула волна протеста против существующей власти, так называемый "белорусский Майдан", участвовавшие в котором оппозиционно настроенные студенты лишились возможности учиться на родине. Некоторые страны Евросоюза, а среди них и Эстония, предложили пострадавшим за идею молодым людям учиться в своих вузах.

Николай Ильин — один из студентов, сбежавших из Белоруссии в Эстонию. Сразу после выборов он участвовал в митинге, после которого угодил в больницу. Пока молодой человек приходил в себя, к нему в больницу, как он рассказывает, пришли работники органов госбезопасности и предъявили обвинения, за которые парню грозил срок.

Тогда Николай, не дожидаясь выписки из больницы, решил бежать из Белоруссии. Сначала студент попросил поддержки у президента Украины Виктора Ющенко, но, как говорит Николай, в этом ему было отказано. Тогда Николай узнал, что некоторые страны Евросоюза предлагают свою помощь репрессированным белорусским студентам, предоставляют возможность учиться и жить на их территории. Эстония — одна из таких стран, она пригласила жить здесь и учиться десять белорусских студентов. Николай оказался первым. Он говорит, что, скорее всего, и оставшиеся девять мест тоже вскоре будут заняты, по крайней мере, он знает людей, собирающихся приехать в Эстонию.

Власть в своей стране Николай считает фашизмом, с которым он с соратниками и пытался бороться. Но это оказалось не так просто. В стране есть только одна независимая газета, которая на десять миллионов читателей выпускается тиражом в пять тысяч. Даже если в ней напишут что-то порочащее власть, большого резонанса такая публикация не вызовет. Интернет также полностью контролируется. В таких условиях заниматься оппозиционной пропагандой молодежи оказалось очень сложно: оставалось только раздавать листовки людям на улице.

В данный момент Николай проходит трехнедельное обучение в летней школе при Тартуском университете. Он подал прошение учиться в Таллиннском университете на стипендию Фонда открытой Эстонии. Пока заявление рассматривается, а фонд воздерживается от комментариев, но белорусский студент надеется осенью стать эстонским студентом. Так как государственный язык он не знает, первый год будет его усиленно изучать. А до тех пор гранит науки будет грызть на английском.

Николай пробудет в Эстонии до 11 августа, потом на три недели уедет в Украину, отказавшую ему в политическом убежище, а к сентябрю снова вернется в Таллинн, где и надеется продолжить образование.