Украинские рабочие хотят вернуться в Эстонию: "у вас за ту же работу платят в три раза больше"
Многие работники из Украины хвалят условия труда и зарплаты в Эстонии и хотят как можно скорее вернуться сюда, пишет Maaleht.
Многие работники из Украины хвалят условия труда и зарплаты в Эстонии и хотят как можно скорее вернуться сюда, пишет Maaleht.
Граждане Украины Юрий Усов и Инна Мирошник сейчас находятся на родине, но надеются в ближайшее время вернуться в Эстонию. Работа на расположенной в волости Харку молочной ферме Метсакюла им хорошо знакома.
Юрий Усов имеет высшее образование и мог бы найти на Украине работу по специальности, но жизнь решила по-другому. ”Все сложилось так, что у меня уже была семья и нужно было зарабатывать деньги”, — рассказывает мужчина. Сначала он трудился на молочной ферме в Дании, а потом — и в Эстонии. ”Мне бы хотелось вернуться, но кажется, что сейчас с этими планами не все так хорошо, — говорит он. — Насколько я знаю, политическая ситуация в Эстонии непростая и некоторые ваши лидеры не хотят принимать украинских рабочих. Пока не знаю, чем все закончится”.
Из Эстонии Усов уехал в феврале, когда эпидемия коронавируса еще до нее не добралась. По правилам работать в Эстонии он мог только девять месяцев, после чего должен был на три месяца вернуться на родину. За это время он планировал ходатайствовать о новом разрешении на работу, но пандемия коронавируса спутала все карты.
По словам владельца молочной фермы Местакюла Яана Метсамаа, Усов — трудолюбивый и сообразительный молодой человек, универсальный работник. ”Сначала он работал в хлеву для отела, потом перешел на доильные роботы. Он умеет выполнять все виды работ”, — говорит Метсамаа, который очень хочет, чтобы Усов вернулся.
Сам Усов работой в Эстонии доволен. ”Когда я приехал в Эстонию, то уже знал эту работу. Яан был мной доволен, у нас никогда не возникало проблем. И я был доволен работодателем. Почти идеальные отношения, если можно так выразиться”.
Условия проживания в Эстонии, по его словам, тоже были хорошими. ”Нас снабжали всем необходимым. В 2019 году для нас построили новые квартиры. Все было совершенно новое, даже сантехника. По сути этот дом был построен с нуля”. Хотя Усов приехал в Эстонию один, на ферме работали и другие его соотечественники. ”У нас вообще были очень хорошие отношения — друг с другом, с местными и начальством”, — говорит мужчина.
Почему украинцы едут в Эстонию? Потому что здесь можно больше заработать, отвечает Усов. ”В той сфере, где я работал, средняя зарплата составляла 1000 евро в месяц. Наверное, где-то зарплаты чуть больше, где-то — чуть ниже. В Центральной Украине, откуда я родом, на той же должности я мог заработать порядка 300-350 евро в месяц. Примерно в три раза меньше”.
Конечно, в Эстонии приходилось нести также расходы на проживание и питание, но, по словам Усова, уровень цен на Украине и в Эстонии примерно одинаковый: ”Может, что-то в Эстонии дороже, но что-то — на Украине. Но если сравнивать в целом, то одинаковый”.
Поскольку в Эстонию он сейчас вернуться не может, то решил заняться домом, расположенным в нескольких стах километрах от Киева. ”Делаю то одно, то другиое, но конкретной работы у меня тут нет”, — говорит Усов. Открывать свою ферму на Украине он считает нецелесообразным. ”Для этого нужно много инвестировать. Если был бы интерес и если бы я жил в Европе, то подумал бы. На Украине такой бизнес будет окупать себя и развиваться очень медленно. И риски будут очень большие”.
В каком состоянии экономика Украины? ”Как вам сказать…Экономическая ситуация на Украине всегда была стабильно плохой. Когда выбрали нового президента, была надежда на реформы и перемены, но теперь по прошествию года видно, что ничего не поменялось. Это, конечно, не радует”.
Инна Мирошник также работала на ферме Метсамаа. В марте она на две недели отправилась на Украину в отпуск, навестить родителей. У нее даже имелся обратный билет, но за два дня до вылета границы закрыли. Положение Мирошник по сравнению с Усовым более выгодное, поскольку Эстония выдала ей вид на жительство сроком на пять лет. Но вернуться в Эстонию все равно не так просто. ”Сейчас в Эстонию не ходят ни автобусы, ни самолеты. Просто нет транспорта”, — сетует женщина.
Условия труда в Эстонии ее также устраивают. ”Если было бы плохо, я бы не хотела вернуться! Очень хорошие условия были. Вы же знаете, что когда человек первый раз едет в неизвестность, то все пугает, ведь ты не знаешь никого и не знаешь, как люди тебя примут. Но мне очень понравилось. Коллектив был хороший, люди приняли хорошо. Отдельное спасибо Яану — очень хороший человек и руководитель!”
Ирина Цеберманивска, работающая продавцом в магазине игрушек в Кировоградской области в Центральной Украине, уже два года подряд летом ездила в Эстонию собирать клубнику. Прошлым летом она проработала на хуторе Марьямаа около трех месяцев. ”Хозяева были очень хорошие. Относились хорошо, обращались очень хорошо. В день работали по восемь часов, как и на Украине, но зарабатывали примерно в три раза больше. У нас на родине зарплаты очень маленькие, на них на Украине не проживешь”, — говорит она.
Поскольку начинаются каникулы и дети на лето могут оправиться к маме, женщина хотела бы вместе с друзьями вернуться в Эстонию собирать ягоды. ”Очень хотели бы опять приехать в Эстонию. Транспорт — не проблема. Мы могли бы приехать на своей машине, хотя это и долго. Когда границы откроют, то можно поехать на автобусе или самолете”.
Советник по связям с общественностью Министерства иностранных дел Пиа Куузик:
Посольство Эстонии на Украине выдает долгосрочные визы для работы, учебы, для супругов и детей, владельцев фирм и т. д., если у них есть основания для долгосрочного пребывания в Эстонии. Т. н. неквалифицированные рабочие для того, чтобы ходатайствовать о долгосрочной визе, должны быть зарегистрированы в регистре труда на более чем 90 дней. Часто они приезжают на ”халтуру”. ”Клубничные” работы длятся менее трех месяцев. Поэтому украинцы могут приезжать без виз, если их работодатель зарегистрировал их в качестве работников в Департаменте полиции и погранохраны. Люди с действующим видом на жительство могут уже сейчас приезжать в Эстонию. Нехватка транспортного сообщения и восстановление авиасообщения — это отдельная тема, предсказать развитие которой мы сейчас не можем.
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