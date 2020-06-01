Украинские рабочие хотят вернуться в Эстонию: "у вас за ту же работу платят в три раза больше"

Граждане Украины Юрий Усов и Инна Мирошник сейчас находятся на родине, но надеются в ближайшее время вернуться в Эстонию. Работа на расположенной в волости Харку молочной ферме Метсакюла им хорошо знакома.

Юрий Усов имеет высшее образование и мог бы найти на Украине работу по специальности, но жизнь решила по-другому. ”Все сложилось так, что у меня уже была семья и нужно было зарабатывать деньги”, — рассказывает мужчина. Сначала он трудился на молочной ферме в Дании, а потом — и в Эстонии. ”Мне бы хотелось вернуться, но кажется, что сейчас с этими планами не все так хорошо, — говорит он. — Насколько я знаю, политическая ситуация в Эстонии непростая и некоторые ваши лидеры не хотят принимать украинских рабочих. Пока не знаю, чем все закончится”.

Из Эстонии Усов уехал в феврале, когда эпидемия коронавируса еще до нее не добралась. По правилам работать в Эстонии он мог только девять месяцев, после чего должен был на три месяца вернуться на родину. За это время он планировал ходатайствовать о новом разрешении на работу, но пандемия коронавируса спутала все карты.

По словам владельца молочной фермы Местакюла Яана Метсамаа, Усов — трудолюбивый и сообразительный молодой человек, универсальный работник. ”Сначала он работал в хлеву для отела, потом перешел на доильные роботы. Он умеет выполнять все виды работ”, — говорит Метсамаа, который очень хочет, чтобы Усов вернулся.

Сам Усов работой в Эстонии доволен. ”Когда я приехал в Эстонию, то уже знал эту работу. Яан был мной доволен, у нас никогда не возникало проблем. И я был доволен работодателем. Почти идеальные отношения, если можно так выразиться”.

Условия проживания в Эстонии, по его словам, тоже были хорошими. ”Нас снабжали всем необходимым. В 2019 году для нас построили новые квартиры. Все было совершенно новое, даже сантехника. По сути этот дом был построен с нуля”. Хотя Усов приехал в Эстонию один, на ферме работали и другие его соотечественники. ”У нас вообще были очень хорошие отношения — друг с другом, с местными и начальством”, — говорит мужчина.