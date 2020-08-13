Украинцы, которым угрожает высылка из Эстонии: "это уму непостижимо!"

Татьяна (35 лет, на Украине работала пекарем)

Я в Эстонии четвертый год. Мы с эстонцами одна большая семья, никаких проблем не было. Я работаю на ферме переработчиком молока, делаю кефир, сметану и тому подобное. После коронавируса я прилетела в Эстонию спецрейсом, нас поместили на карантин. Ни с кем не общалась. Потом мы решили сделать генеральную уборку в месте, где мы жили. Никто нас не принуждал, мы сами хотели, так как не привыкли сидеть сложа руки. Но тут нагрянула полиция. С нами они почти не общались, фотографий не сделали, протокол не составили. Спросили имена. А теперь выясняется, что мы не должны были проводить генеральную уборку и из-за этого нас могут депортировать из Эстонии. Уму непостижимо.

Мыкола (54 года, на Украине работал в сфере машиностроения)

Я в Эстонии третий год. Работаю на ферме, выполняю различные работы. Только что закончил работы на тракторе.

Я хотел вернуться на работу весной, но опоздал на два дня и не получил визу. Поэтому мы прилетели спецрейсом, стали соблюдать изоляцию, как и требуется.

Я находился по месту жительства, ни с кем не общался, даже в магазин не ходил. Но в электросистеме произошел сбой — не подключилась одна фаза — и я стал чинить. Но тут пришли проверяющие и спросили, не общаюсь ли я с кем-нибудь, а потом выяснилось, что я нарушил закон. Нельзя было ремонтировать электричество.

Непонятно: в магазин идти можно, а устранять неполадки и делать уборку в месте, где живешь, нельзя. Теперь за нарушение закона мы должны покинуть Эстонию. Насколько я понимаю, будет привлечен адвокат, чтобы помочь. Я бы хотел продолжить работать в Эстонии, если это возможно.

Инна (24, на Украине училась на парикмахера)

Я оказалась в Эстонии по совету знакомой, которая уже работала здесь. У нее закончилась виза и она посоветовала меня. Я училась на парикмахера, но четыре года работала на украинских фермах. Здесь я работаю оператором на ферме. Мне удалось посмотреть Эстонию. Была в Тарту, Пярну, Таллинне. После того, как я купила машину, передвигаться стало намного комфортнее. Хочу проработать в Эстонии лет пять. Записалась на курсы эстонского языка. Если ты уважаешь местных, то надо говорить с ними на эстонском языке, да и сам лучше понимаешь людей.