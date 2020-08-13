13.08.2020, 10:31

Украинцы, которым угрожает высылка из Эстонии: "это уму непостижимо!"

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Рейн Сикк
EST 2
Украинцы, которым угрожает высылка из Эстонии: "это уму непостижимо!"
21. juulil saabus erilennuga Eestisse 160 töölist Ukrainast, kellest 12 otsustas PPA nõuete rikkumise tõttu välja saata.Jaanus Lensment.

Нарушивших условия карантина граждан Украины ждет высылка из Эстонии. Издание Maaleht поговорило с некоторыми из украинских работников, чтобы узнать, что они об этом думают.

Татьяна (35 лет, на Украине работала пекарем)

Я в Эстонии четвертый год. Мы с эстонцами одна большая семья, никаких проблем не было. Я работаю на ферме переработчиком молока, делаю кефир, сметану и тому подобное. После коронавируса я прилетела в Эстонию спецрейсом, нас поместили на карантин. Ни с кем не общалась. Потом мы решили сделать генеральную уборку в месте, где мы жили. Никто нас не принуждал, мы сами хотели, так как не привыкли сидеть сложа руки. Но тут нагрянула полиция. С нами они почти не общались, фотографий не сделали, протокол не составили. Спросили имена. А теперь выясняется, что мы не должны были проводить генеральную уборку и из-за этого нас могут депортировать из Эстонии. Уму непостижимо.

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Мыкола (54 года, на Украине работал в сфере машиностроения)

Я в Эстонии третий год. Работаю на ферме, выполняю различные работы. Только что закончил работы на тракторе.
Я хотел вернуться на работу весной, но опоздал на два дня и не получил визу. Поэтому мы прилетели спецрейсом, стали соблюдать изоляцию, как и требуется.

Я находился по месту жительства, ни с кем не общался, даже в магазин не ходил. Но в электросистеме произошел сбой — не подключилась одна фаза — и я стал чинить. Но тут пришли проверяющие и спросили, не общаюсь ли я с кем-нибудь, а потом выяснилось, что я нарушил закон. Нельзя было ремонтировать электричество.
Непонятно: в магазин идти можно, а устранять неполадки и делать уборку в месте, где живешь, нельзя. Теперь за нарушение закона мы должны покинуть Эстонию. Насколько я понимаю, будет привлечен адвокат, чтобы помочь. Я бы хотел продолжить работать в Эстонии, если это возможно.

Инна (24, на Украине училась на парикмахера)

Я оказалась в Эстонии по совету знакомой, которая уже работала здесь. У нее закончилась виза и она посоветовала меня. Я училась на парикмахера, но четыре года работала на украинских фермах. Здесь я работаю оператором на ферме. Мне удалось посмотреть Эстонию. Была в Тарту, Пярну, Таллинне. После того, как я купила машину, передвигаться стало намного комфортнее. Хочу проработать в Эстонии лет пять. Записалась на курсы эстонского языка. Если ты уважаешь местных, то надо говорить с ними на эстонском языке, да и сам лучше понимаешь людей.

Олександр (23, на Украине учился на ветеринара)

Я приехал в Эстонию через бюро по трудоустройству два года назад на ферму, где работали мои родители. Нас сейчас четверо (я, моя мать и сестра с мужем).
Так как у меня образование ветеринара,то тут меня обучили методам искусственного оплодотворения, и этим я сейчас и занимаюсь. Работа и коллектив хорошие. С Эстонией я планирую связать себя на 5–10 лет. К тому же, насколько я понимаю, в настоящее время в хозяйстве мне на моей должности нет замены.

Во время коронавируса сестра с мужем находились здесь, а я уехал в Украину незадолго до этого, поэтому мне пришлось пробыть там три месяца и вернуться спецтранспортом для автомобилей. А вот мать прилетела спецрейсом. Она тоже две недели находилась на карантине. Пришла проверка, все было нормально.
Примерно 80% эстонцев очень хорошо относятся к нам. Если сравнивать жизнь украинского рабочего в Эстонии и Польше, то здесь в 1000 раз лучше. Человечность, забота, культура, соблюдение закона.

К сожалению, по закону я должен покинуть Эстонию по прошествии девяти месяцев, хотя я хотел бы продолжить работу, а, может, и найти жену. К сожалению, эстонские девушки моего возраста плохо говорят по-русски.
Попытаюсь оформить постоянный вид на жительство, чтобы быть полезным Эстонии. Я благодарен всем, кто помогал, учил и поддерживал меня здесь.

Вероника (34, работник торговли с юридическим образованием)

Мы с мужем работаем на одной и той же ферме в Эстонии с перерывами в общей сложности полтора года. Могу сказать только хорошее. Я работаю дояркой, муж пастухом. Утром мы начинаем вместе около пяти часов. Затем я после дойки прихожу домой, а муж остается на работе. На вечернюю дойку я иду в четыре-пять часов дня.

В Эстонии к нам относятся хорошо, но ситуация с визами и разрешениями на работу могла бы быть лучше. Например, когда мы с мужем работали на заводе в Венгрии, то визу и разрешение на работу нам выдали сразу на два года и мы могли ездить домой столько, сколько было нужно. А если разрешения будут выдавать всего на полгода, то это будет излишняя бюрократия. Но мы должны справиться!

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