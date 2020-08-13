Украинцы, которым угрожает высылка из Эстонии: "это уму непостижимо!"

Нарушивших условия карантина граждан Украины ждет высылка из Эстонии. Издание Maaleht поговорило с некоторыми из украинских работников, чтобы узнать, что они об этом думают.
Татьяна (35 лет, на Украине работала пекарем)
Я в Эстонии четвертый год. Мы с эстонцами одна большая семья, никаких проблем не было. Я работаю на ферме переработчиком молока, делаю кефир, сметану и тому подобное. После коронавируса я прилетела в Эстонию спецрейсом, нас поместили на карантин. Ни с кем не общалась. Потом мы решили сделать генеральную уборку в месте, где мы жили. Никто нас не принуждал, мы сами хотели, так как не привыкли сидеть сложа руки. Но тут нагрянула полиция. С нами они почти не общались, фотографий не сделали, протокол не составили. Спросили имена. А теперь выясняется, что мы не должны были проводить генеральную уборку и из-за этого нас могут депортировать из Эстонии. Уму непостижимо.
Мыкола (54 года, на Украине работал в сфере машиностроения)
Я в Эстонии третий год. Работаю на ферме, выполняю различные работы. Только что закончил работы на тракторе.
Я хотел вернуться на работу весной, но опоздал на два дня и не получил визу. Поэтому мы прилетели спецрейсом, стали соблюдать изоляцию, как и требуется.
Я находился по месту жительства, ни с кем не общался, даже в магазин не ходил. Но в электросистеме произошел сбой — не подключилась одна фаза — и я стал чинить. Но тут пришли проверяющие и спросили, не общаюсь ли я с кем-нибудь, а потом выяснилось, что я нарушил закон. Нельзя было ремонтировать электричество.
Непонятно: в магазин идти можно, а устранять неполадки и делать уборку в месте, где живешь, нельзя. Теперь за нарушение закона мы должны покинуть Эстонию. Насколько я понимаю, будет привлечен адвокат, чтобы помочь. Я бы хотел продолжить работать в Эстонии, если это возможно.
Инна (24, на Украине училась на парикмахера)
Я оказалась в Эстонии по совету знакомой, которая уже работала здесь. У нее закончилась виза и она посоветовала меня. Я училась на парикмахера, но четыре года работала на украинских фермах. Здесь я работаю оператором на ферме. Мне удалось посмотреть Эстонию. Была в Тарту, Пярну, Таллинне. После того, как я купила машину, передвигаться стало намного комфортнее. Хочу проработать в Эстонии лет пять. Записалась на курсы эстонского языка. Если ты уважаешь местных, то надо говорить с ними на эстонском языке, да и сам лучше понимаешь людей.
Олександр (23, на Украине учился на ветеринара)
Я приехал в Эстонию через бюро по трудоустройству два года назад на ферму, где работали мои родители. Нас сейчас четверо (я, моя мать и сестра с мужем).
Так как у меня образование ветеринара,то тут меня обучили методам искусственного оплодотворения, и этим я сейчас и занимаюсь. Работа и коллектив хорошие. С Эстонией я планирую связать себя на 5–10 лет. К тому же, насколько я понимаю, в настоящее время в хозяйстве мне на моей должности нет замены.
Во время коронавируса сестра с мужем находились здесь, а я уехал в Украину незадолго до этого, поэтому мне пришлось пробыть там три месяца и вернуться спецтранспортом для автомобилей. А вот мать прилетела спецрейсом. Она тоже две недели находилась на карантине. Пришла проверка, все было нормально.
Примерно 80% эстонцев очень хорошо относятся к нам. Если сравнивать жизнь украинского рабочего в Эстонии и Польше, то здесь в 1000 раз лучше. Человечность, забота, культура, соблюдение закона.
К сожалению, по закону я должен покинуть Эстонию по прошествии девяти месяцев, хотя я хотел бы продолжить работу, а, может, и найти жену. К сожалению, эстонские девушки моего возраста плохо говорят по-русски.
Попытаюсь оформить постоянный вид на жительство, чтобы быть полезным Эстонии. Я благодарен всем, кто помогал, учил и поддерживал меня здесь.
Вероника (34, работник торговли с юридическим образованием)
Мы с мужем работаем на одной и той же ферме в Эстонии с перерывами в общей сложности полтора года. Могу сказать только хорошее. Я работаю дояркой, муж пастухом. Утром мы начинаем вместе около пяти часов. Затем я после дойки прихожу домой, а муж остается на работе. На вечернюю дойку я иду в четыре-пять часов дня.
В Эстонии к нам относятся хорошо, но ситуация с визами и разрешениями на работу могла бы быть лучше. Например, когда мы с мужем работали на заводе в Венгрии, то визу и разрешение на работу нам выдали сразу на два года и мы могли ездить домой столько, сколько было нужно. А если разрешения будут выдавать всего на полгода, то это будет излишняя бюрократия. Но мы должны справиться!
Сбыт наркотиков: новый поворот в деле о ДТП с Ефремовым
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Муж покойной чемпионки мира рассказал, как она умирала в роддоме
Ефремов сделал удивительное заявление в зале суда