Украина внесла Эстонию в список стран "красной зоны"

Украина в очередной раз обновила перечень стран "красной зоны" и внесла в него восемь стран, среди которых — Эстония.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Помимо Эстонии в список стран "красной зоны" вошли Дания, Словакия, Турция, Армения, Латвия, Италия и Босния и Герцеговина.
В "красную зону" попадают те страны, в которых кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 жителей выше, чем в Украине.
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