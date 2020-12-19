Украина внесла Эстонию в список стран "красной зоны"

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Помимо Эстонии в список стран "красной зоны" вошли Дания, Словакия, Турция, Армения, Латвия, Италия и Босния и Герцеговина.

В "красную зону" попадают те страны, в которых кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 жителей выше, чем в Украине.

Министерство здравоохранения Украины

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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