Украина снова назвала Эстонию одной из самых дружелюбных стран

Украина опять составила обзор тенденций в иностранной политики и посчитала, что Эстония входит в пять наиболее дружелюбных к ней стран.
103 украинских эксперта по иностранной политике расставили в список страны исходя из их дружелюбного отношения к Украине. В итоге самой дружелюбной к Украине стране названа Литва, на втором месте Канада, далее следуют Польша, США и Эстония.
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