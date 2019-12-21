21.12.2019, 21:30

Украина снова назвала Эстонию одной из самых дружелюбных стран

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Украина снова назвала Эстонию одной из самых дружелюбных стран
Foto: Stringer, Sputnik

Украина опять составила обзор тенденций в иностранной политики и посчитала, что Эстония входит в пять наиболее дружелюбных к ней стран.

103 украинских эксперта по иностранной политике расставили в список страны исходя из их дружелюбного отношения к Украине. В итоге самой дружелюбной к Украине стране названа Литва, на втором месте Канада, далее следуют Польша, США и Эстония.

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