Украина проведет в Херсонской области учения по эстонской модели

Ранее Украина и Эстония подписали декларацию, в которой Эстония предлагает Украине поделиться своим опытом в создании территориальной обороны на основе добровольческих формирований. Минобороны Украины сообщило, что в Херсонской области запустят пилотный проект территориальной обороны по эстонской модели.

"В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Эстонскую Республику состоялось подписание декларации о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны в Херсонской области между министерствами обороны Украины и Эстонии. После этого началась подготовка общего с Эстонией пилотного проекта территориальной обороны в нашей области. Уже осенью мы планируем провести масштабные учения… Сейчас совместно с оперативным командованием "Юг" и Генштабом ВС Украины определяемся по конкретным датам с учетом тех учений ("Кавказ-2020" — прим. ред.), которые планирует провести страна-агрессор", — заявил Гусев в интервью интернет-изданию "Левый берег".

По его словам, к учениям будут привлечены резерв и другие необходимые для эффективной обороны Херсонской области силы и средства по модели Кайтселийта. Гусев сказал, что такие учения будут длиться около месяца.