13.07.2020, 19:12

Украина проведет в Херсонской области учения по эстонской модели

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Украина проведет в Херсонской области учения по эстонской модели
Joint Forces Operation

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что Украина осенью проведет военные учения по эстонской модели, конкретная дата маневров будет определена с учетом российских учений "Кавказ-2020", передает РИА Новости.

Ранее Украина и Эстония подписали декларацию, в которой Эстония предлагает Украине поделиться своим опытом в создании территориальной обороны на основе добровольческих формирований. Минобороны Украины сообщило, что в Херсонской области запустят пилотный проект территориальной обороны по эстонской модели.

"В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Эстонскую Республику состоялось подписание декларации о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны в Херсонской области между министерствами обороны Украины и Эстонии. После этого началась подготовка общего с Эстонией пилотного проекта территориальной обороны в нашей области. Уже осенью мы планируем провести масштабные учения… Сейчас совместно с оперативным командованием "Юг" и Генштабом ВС Украины определяемся по конкретным датам с учетом тех учений ("Кавказ-2020" — прим. ред.), которые планирует провести страна-агрессор", — заявил Гусев в интервью интернет-изданию "Левый берег".

По его словам, к учениям будут привлечены резерв и другие необходимые для эффективной обороны Херсонской области силы и средства по модели Кайтселийта. Гусев сказал, что такие учения будут длиться около месяца.

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