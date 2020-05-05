Украина и Эстония будут совместно бороться с распространением РФ искаженных исторических фактов

"Стороны договорились прилагать усилия для противодействия распространению Россией искаженных исторических фактов, в том числе касательно годовщины окончания Второй мировой войны. Обсуждение в Совете безопасности ООН 8 мая темы Второй мировой войны имеет целью распространять правдивые факты о европейском историческом прошлом в качестве основы для мирного и дружественного сосуществования народов", — пишет RusERR со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Урмас Рейнсалу заверил в неизменности поддержки Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил необходимость сохранить международное санкционное давление на Россию до полного выполнения Минских соглашений и деоккупации украинских территорий.

Кулеба в свою очередь поблагодарил за поддержку Эстонией позиций и интересов Украины в Совете безопасности ООН в 2020-2021 годах и выразил надежду на эффективное взаимодействие во время эстонского председательствования в СБ ООН в мае 2020-го.

Кроме того, Кулеба проинформировал Рейнсалу о ситуации с безопасностью в Донбассе и усилиях Украины для прогресса в рамках Нормандского формата.

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