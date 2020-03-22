Украина эвакуирует своих граждан из Евросоюза. Рейс из Таллинна намечен на воскресенье!

"В связи с карантинными мероприятиями Правительство Украины делает все возможное, чтобы помочь нашим гражданам вернуться домой. В этой чрезвычайной ситуации мы должны объединить усилия.

Министерство инфраструктуры Украины договорилось с авиаперевозчиками о возможности осуществления рейсов по специальным ценам. Эти цены ниже чем стандартный тариф, учитывая, что в направлении из Украины такие рейсы осуществляются без пассажиров.

Министерство инфраструктуры Украины обращается ко всем украинцам, которым нужно вернуться в Украину, и просит воспользоваться возможностью вылететь из стран, где они находятся, как можно скорее.

В ближайшее время во многих странах ЕС предусматривается введение еще более строгих карантинных мероприятий, фактически может полностью исключиться осуществление любых пассажирских рейсов.

Авиакомпании, участвующие в возвращении наших граждан в Украине, готовы формировать рейсы в зависимости от количества пассажиров, которые готовы ими воспользоваться", - говорится в сообщении.

Для вылета из Таллинна предлагается обратиться к авиакомпании Sky Up Airlines, которая организует рейс в воскресенье, 22 марта.

Украинцев также просят обратитися к посольству или консульству Украины в стране, где человек находится, и сообщить о готовности вылететь.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!