Указ Рейнсалу: Эстония больше не поддерживает сексуальные меньшинства

После вступления в должность министра иностранных дел Урмас Рейнсалу разослал посольствам Эстонии указ с запретом поддерживать сексуальные меньшинства от имени Эстонской Республики.
Еще до формирования правительства центристов, EKRE и Isamaa Эстония присоединилась к заявлениям в поддержку парадов сексуальных меньшинств, проходящих за рубежом.
"Согласно политическому указанию нового министра, посольства в странах местонахождения не будут выступать с заявлениями на тему парадов меньшинств от имени Эстонской Республики", — сообщила Delfi пресс-секретарь МИДа Лийза Тоотс.
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