Указ Рейнсалу: Эстония больше не поддерживает сексуальные меньшинства

Еще до формирования правительства центристов, EKRE и Isamaa Эстония присоединилась к заявлениям в поддержку парадов сексуальных меньшинств, проходящих за рубежом.

"Согласно политическому указанию нового министра, посольства в странах местонахождения не будут выступать с заявлениями на тему парадов меньшинств от имени Эстонской Республики", — сообщила Delfi пресс-секретарь МИДа Лийза Тоотс.