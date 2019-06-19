19.06.2019, 08:10

Указ Рейнсалу: Эстония больше не поддерживает сексуальные меньшинства


rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents 02.05.2019
Urmas ReinsaluFoto: Madis Veltman

После вступления в должность министра иностранных дел Урмас Рейнсалу разослал посольствам Эстонии указс запретом поддерживать сексуальные меньшинства от имени Эстонской Республики.

Еще до формирования правительства центристов, EKRE и Isamaa Эстония присоединилась к заявлениям в поддержку парадов сексуальных меньшинств, проходящих за рубежом.

"Согласно политическому указанию нового министра, посольства в странах местонахождения не будут выступать с заявлениями на тему парадов меньшинств от имени Эстонской Республики", — сообщила Delfi пресс-секретарь МИДа Лийза Тоотс.

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