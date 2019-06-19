Указ Рейнсалу: Эстония больше не поддерживает сексуальные меньшинства

После вступления в должность министра иностранных дел Урмас Рейнсалу разослал посольствам Эстонии указс запретом поддерживать сексуальные меньшинства от имени Эстонской Республики.
Еще до формирования правительства центристов, EKRE и Isamaa Эстония присоединилась к заявлениям в поддержку парадов сексуальных меньшинств, проходящих за рубежом.
"Согласно политическому указанию нового министра, посольства в странах местонахождения не будут выступать с заявлениями на тему парадов меньшинств от имени Эстонской Республики", — сообщила Delfi пресс-секретарь МИДа Лийза Тоотс.
Последствия отравления Алибасова: врач объяснил, как все будет
Принц Гарри резко осадил Меган Маркл на глазах у публики
Рыбаки нашли в море тело бывшего российского мэра
Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник