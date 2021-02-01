Уходит из политики: Райнер Вакра покинул ряды соцдемов

На замещение вакантной должности члена правления был проведен публичный конкурс, в котором принял участие 81 кандидат. Отборочная комиссия пригласила на собеседование троих кандидатов, лучшим был признан Райнер Вакра.

”Это та сфера, которой я хочу управлять, — сказал будущий член правления AS Tallinna Soojus Райнер Вакра. — Моя цель — работать во благо того, чтобы в будущем жилая среда улучшалась. Я смогу применить опыт свой управления и знания в области окружающей среды”.

Как пишет rus.err.ee, Месячная зарплата Вакра на новой должности — 4500 евро брутто.

Сейчас Вакра — депутат Таллиннского горсобрания, где он руководит фракцией оппозиционных социал-демократов. Также Вакра работает помощником депутата Европарламента от Социал-демократической партии Свена Миксера. Получив назначение на новый пост, политик пообещал покинуть горсобрание и уйти из политики.