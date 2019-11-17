Угрозы в адрес Каи Каллас | "Подкараулим тебя во дворе и прикончим. За этим стоят 20-30 людей с тюремным менталитетом"

ПредседателюПартии реформКае Каллас в четверг поступила угрозу убийством. В связи с этим политик подала заявление в полицию. Угрожавший Каллас мужчина сказал, что за этим стоят 20-30 людей с тюремным менталитетом.
Каллас поделилась содержанием угроз в Facebook, так как услышала, что подобные угрозы в последнее время получают многие эстонские политики-женщины, которые просто выполняют свою работу.
"Мы найдем тех, кто придет и раз…ет тебя сначала в хлам, и тогда посмотрим, что еще с тобой можно будет сделать, но эта хрень не может больше продолжаться. Ты считаешь, что находишься за гранью безнаказанности. А мы тебе скажем, что нет", — написал Каллас угрожавший ей человек.
"В Эстонии скоро начнут происходить вещи, которые еще никогда не происходили. Ты — приоритет в списке. Твое раз…анное тело и фото этого пойдут по всей Эстонии и по миру", — пообещал неизвестный.
Он также отметил, что Эстония — маленькая страна, как и весь мир, поэтому Каллас может и не думать, что угрозы не воплотятся в жизнь.
"Ты, шавка, получишь то, что заслуживаешь, и за этим стоят 20-30 людей с тюремным менталитетом. Ты уничтожаешь правовое государство, поэтому мы готовы подкараулить тебя во дворе и прикончить", — завершил он свою угрозу.
Каллас отмечает, что подобное поведение ненормально и советует всем, кто получает подобные сообщения, обратиться в полицию, что она сама и сделала.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов напоминает, что, согласно уголовному законодательству, угроза убийством в случае обоснованных опасений, наказывается денежным штрафом или лишением свободы на срок до 1 года. Следователи в ходе производства по данным делам исходят из того, насколько вероятным можно считать приведение угроз в исполнение.
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