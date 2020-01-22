22.01.2020, 17:13

Угрожавшие Каллас расправой мужчины до сих пор на свободе. Политик планирует обратиться в суд

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Esimene stuudio 15.10.2019
Esimene stuudio 15.10.2019Foto: Jaanus Lensment

Трое мужчин, которые в грубой форме угрожали расправой председателю Партии реформ Кае Каллас, до сих пор не пойманы. Полиция же держит их личности под завесой анонимности — даже перед самой жертвой.

Во время расследования поступивших Каллас угроз выяснилось, что за профилем в Facebook, откуда поступали угрозы, стоят трое мужчин, которые на данный момент находятся на территории Швеции.

Уголовное производства заведено не было. Полиция не посчитала угрозы серьезными, так как угрожавшие мужчины находились далеко, однако пообещал допросить их, если они вернуться в Эстонию.

Известно, что за угрозами стоят трое мужчин 1974, 1949 и 1988 годов рождения, двое из них ранее были наказаны в уголовном порядке. Полиция сохраняет их анонимность перед СМИ и перед самой жертвой.

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Каллас сказала Delfi, что если полиция не хочет раскрывать личности угрожавших ей, то, может, им придется это сделать в суде. Политик до сих пор не обратилась в суд. Она говорит, что требование о возмещении морального ущерба находится сейчас на рассмотрении у адвокатов и в ближайшее время будет направлено в суд.

Угрозы Кае Каллас

Председателю Партии реформ Кае Каллас в ноябре поступила угроза убийством. В связи с этим политик подала заявление в полицию. Угрожавший Каллас мужчина сказал, что за этим стоят 20-30 людей с тюремным менталитетом.

"Мы найдем тех, кто придет и раз…ет тебя сначала в хлам, и тогда посмотрим, что еще с тобой можно будет сделать, но эта хрень не может больше продолжаться. Ты считаешь, что находишься за гранью безнаказанности. А мы тебе скажем, что нет", — написал Каллас угрожавший ей человек.

"В Эстонии скоро начнут происходить вещи, которые еще никогда не происходили. Ты — приоритет в списке. Твое раз…анное тело и фото этого пойдут по всей Эстонии и по миру", — пообещал неизвестный.

Он также отметил, что Эстония — маленькая страна, как и весь мир, поэтому Каллас может и не думать, что угрозы не воплотятся в жизнь.

"Ты, шавка, получишь то, что заслуживаешь, и за этим стоят 20-30 людей с тюремным менталитетом. Ты уничтожаешь правовое государство, поэтому мы готовы подкараулить тебя во дворе и прикончить", — завершил он свою угрозу.

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