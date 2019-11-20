Угрожавшие Кае Каллас трое мужчин скрываются за границей

Пыхьяский префект Департамента полиции и погранохраны Кристиан Яани сказал в интервью Delfi, что с высказавшим вопиющие угрозы Каллас именем пользователя в Facebook, на основании собранных до сих пор данных, связаны трое мужчин 1974, 1949 и 1988 годов рождения.

Полиция по-прежнему не смогла связаться с ними, но все старания для этого, по словам Яани, приложены. Производство о проступке в отношении них не начато, но полиция хочет с ними побеседовать только для выяснения мотивов и проведения разъяснительной работы.

Для выяснения личностей мужчин пообщались с властями других стран, проверили множество адресов и с целью сбора информации побеседовали с 12 лицами, установили множество телефонных номеров и адресов электронной почты. Яани заверил, что по прибытии в Эстонию цель полиции в том, чтобы по возможности встретить их.

По словам Яани, пребывание связанных с угрозами лиц в другой стране является одним из аргументов, который исключил реальную опасность. Роль сыграло и прежнее поведение в социальной сети.