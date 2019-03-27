27.03.2019, 12:44

Угрожали Хельме массовыми беспорядками или нет? Судите сами!

 (6)
отрывок скандального радиоэфира
rus.delfi.ee
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EKRE tõrvikurongkäik Tallinnas 24.02.2019
EKRE tõrvikurongkäik Tallinnas 24.02.2019Foto: Andres Putting

Высказывания Марта и Мартина Хельме о массовых беспорядках всколыхнули общественность. 12 бывших министров выступили по этому поводу с осуждающим совместным обращением. Сами лидеры EKRE утверждают, что никому народными волнениями не угрожали, а ”лишь указали на то, что в результате подогретой соцдемами и Партией реформ паники люди могут выйти на улицу и достаточно будет лишь бросить спичку, как произойдет взрыв”.

Предлагаем вашему вниманию перевод фрагмента передачи "Räägime asjast". Судите сами!

Мартин Хельме: Есть большое количество людей, которые говорят: ”Если вы хотите, мы выйдем на акции в вашу поддержку”. Мы отвечаем: нет-нет, сейчас не надо, это только накалит обстановку. Но мы говорим всем, что если сравнивать… Если глубинному государству, комплексу медийной промышленности, Партии реформ каким-то образом удастся сорвать переговоры о создании правительственной коалиции, то эти маленькие демонстрации хунвейбинов покажутся безалкогольной вечеринкой по сравнению с тем, что устроят на улицах наши сторонники, если нас отодвинут в сторону нечестными методами. Митинг против Марракешского соглашения перед Рийгикогу покажется невинной воскресной прогулкой. Задумайтесь на тем, куда вы загоняете Эстонию.

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Март Хельме: Ну этому Мерилинду и всей Партии реформ со своей напыщенностью следует отдавать себе отчет, что вы, друзья, играете с огнем. Вы играете с огнем. В Эстонии насчитывается 300 000 бедных, проживающих в бедности или на грани бедности человек, которые ненавидят Партию реформ. И большая часть из них, кстати, стоит именно за этими тремя партиями, которые формируют коалицию.

Мартин Хельме: Именно!

Март Хельме: Большая часть — за ними. Если нам помешают и если мы бросим спичку в бочку с порохом….

Мартин Хельме: (в это же время) Нет, нам не надо ничего бросать, эта пороховая бочка сама…

Март Хельме: … произойдет взрыв. И его не предотвратит ни одного глубинное государство. Его не предотвратит ни одна Европейская комиссия. Этот взрыв произойдет.

Мартин Хельме: Я не знаю, что в таком случае будет дальше. Я не буду сейчас даже выдумывать эти сценарии. Но это общественное напряжение, которое сейчас есть, — детский лепет по сравнению с тем, что произойдет, если нас отодвинут.

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