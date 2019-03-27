Угрожали Хельме массовыми беспорядками или нет? Судите сами!

Март Хельме: Ну этому Мерилинду и всей Партии реформ со своей напыщенностью следует отдавать себе отчет, что вы, друзья, играете с огнем. Вы играете с огнем. В Эстонии насчитывается 300 000 бедных, проживающих в бедности или на грани бедности человек, которые ненавидят Партию реформ. И большая часть из них, кстати, стоит именно за этими тремя партиями, которые формируют коалицию.

Мартин Хельме: Именно!

Март Хельме: Большая часть — за ними. Если нам помешают и если мы бросим спичку в бочку с порохом….

Мартин Хельме: (в это же время) Нет, нам не надо ничего бросать, эта пороховая бочка сама…

Март Хельме: … произойдет взрыв. И его не предотвратит ни одного глубинное государство. Его не предотвратит ни одна Европейская комиссия. Этот взрыв произойдет.

Мартин Хельме: Я не знаю, что в таком случае будет дальше. Я не буду сейчас даже выдумывать эти сценарии. Но это общественное напряжение, которое сейчас есть, — детский лепет по сравнению с тем, что произойдет, если нас отодвинут.