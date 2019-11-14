Угрожал отрезать ножом голову. Избил и плюнул в лицо. Обещал зарубить топором. Леденящие душу примеры домашнего насилия

”Оппортунитет — дело хорошее, но злоупотреблять им нельзя”, — говорит профессор криминологии ТУ Яан Гинтер. По его словам, общественности может показаться, что такие случаи не расследуются нормально и что даже в случае повторного применения насилия можно легко отделаться. Однако это не совсем так.

По словам психотерапевта MTÜ Eluliin Эды Мёльдер, оппортунитет предполагает, что прекращение дела в интересах пострадавшего, которому благодаря этому не придется участвовать в длинном криминальном расследовании и переживать все заново. ”Это психологически очень сложно, это разрывает на куски”, — говорит эксперт.

Также оппортунитет предполагает, что вина небольшая. Мёльдер отмечает, что многим жертвам стыдно, что они подверглись насилию. Также они могут зависеть от насильника морально или материально.

По словам руководителя службы поддержки жертв Департамента социального страхования Яако Салла, дети, которые испытывают насилие, звонят в полицию не со словами ”чтобы моя мама больше не была моей мамой”, а с простым желанием прекратить насилие. По его словам, необходимо относиться серьезно к каждому звонку. Он говорит, что государство должно дать родителям, применяющим насилие, четкий посыл, что такое поведение неприемлемо.

Часто в случае оппортунитета вместо реального заключения применяется обязательство по участию в социальных программах, которые учат справляться со своей агрессией. ”Не все агрессоры хотят быть агрессивными, но они не могут по-другому”, — отмечает Мёльдер.