14.11.2019, 08:30

Угрожал отрезать ножом голову. Избил и плюнул в лицо. Обещал зарубить топором. Леденящие душу примеры домашнего насилия


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Угрожал отрезать ножом голову. Избил и плюнул в лицо. Обещал зарубить топором. Леденящие душу примеры домашнего насилия
Paljudel inimestel on väga piinlik, et nende kallal vägivalda tarvitatakse. Samuti pole kriminaalmenetlus kuigi ohvrisõbralik.Foto: Shutterstock

Многие случаи семейного насилия хоть и доходят до полиции, но вместо обвинительного приговора суда заканчиваются соглашением с прокуратурой (оппортунитетом), пишет Eesti Ekspress.

”Оппортунитет — дело хорошее, но злоупотреблять им нельзя”, — говорит профессор криминологии ТУ Яан Гинтер. По его словам, общественности может показаться, что такие случаи не расследуются нормально и что даже в случае повторного применения насилия можно легко отделаться. Однако это не совсем так.

По словам психотерапевта MTÜ Eluliin Эды Мёльдер, оппортунитет предполагает, что прекращение дела в интересах пострадавшего, которому благодаря этому не придется участвовать в длинном криминальном расследовании и переживать все заново. ”Это психологически очень сложно, это разрывает на куски”, — говорит эксперт.

Также оппортунитет предполагает, что вина небольшая. Мёльдер отмечает, что многим жертвам стыдно, что они подверглись насилию. Также они могут зависеть от насильника морально или материально.

По словам руководителя службы поддержки жертв Департамента социального страхования Яако Салла, дети, которые испытывают насилие, звонят в полицию не со словами ”чтобы моя мама больше не была моей мамой”, а с простым желанием прекратить насилие. По его словам, необходимо относиться серьезно к каждому звонку. Он говорит, что государство должно дать родителям, применяющим насилие, четкий посыл, что такое поведение неприемлемо.

Часто в случае оппортунитета вместо реального заключения применяется обязательство по участию в социальных программах, которые учат справляться со своей агрессией. ”Не все агрессоры хотят быть агрессивными, но они не могут по-другому”, — отмечает Мёльдер.

По словам главного специалиста службы защиты детей волости Тапа Моники Мартин, отдельной проблемой является контроль над поведением родителя после прекращения уголовного дела в результате оппортунитета. Она говорит, что местные самоуправления о таких делах знают не всегда и не могут заниматься этими семьями. По ее словам, даже если насильственные действия прекратились, у ребенка может наблюдаться низкая самооценка, нуждающаяся в коррекции со стороны специалиста.

Прокурор Карин Тальвисте поясняет, что за каждым решением по прекращению дела в рамках соглашения стоят весомые причины, которые не всегда понятны, если просто прочитать резюме решения суда. Некоторые жертвы сами не хотят, чтобы виновник отправлялся в тюрьму. Так, одна женщина после задержания мужа звонила в течение полугода каждую неделю и жаловалось, что теперь дети остались без отца.

Некоторые примеры дел, закончившихся оппортунитетом:

* Мужчина ворвался в ванную к своей бывшей жене, схватил ее за волосы, придавил к стене и стал угрожать убийством. Затем он плюнул ей в лицо и начал обзывать нецензурными словам. Когда женщина попыталась убежать, он поставил ее на колени и начал душить. Женщине чудом удалось вырваться, но мужчина снова схватил ее ударил кулаком по голове. За это он получил 160 часов общественно-полезных работ.

* В январе 2014 года мужчина избил свою жену за отказ от интимной близости. В феврале, марте и мае того же года он также неоднократно применял насилие. В августе он снова избил жену и угрожал отрезать ножом голову. В сентябре потребовал интимной близости и угрожал насилием. Получив отказ, пообещал задушить. В октябре ситуация повторилась. Кроме того, он обещал облить жену серной кислотой. За все это ему было назначено наказание в виде штрафа в 500 евро.

* Мужчина ударил женщину ногой по голове, нанеся ей травмы. Во время следствия он неоднократно угрожал ее убить или избить: ”если ты еще раз вызовешь мне полицию, то я действительно прибью тебя и всажу в голову топор”. Наказания мужчина не получил. У него поврежден мозг и он не может нормально передвигаться.

* Родитель ударил восемь раз свою дочь ремнем по ногам и один раз локтем в лицо. На теле девочки образовались кровоподтеки. У родителя имелось действующее уголовное наказание за содействие проституции. Наказание было смягчено в виду чистосердечного раскаяния и обещания больше так не поступать. Родителю назначили штраф в размере 1300 евро.

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