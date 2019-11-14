Угрожал отрезать ножом голову. Избил и плюнул в лицо. Обещал зарубить топором. Леденящие душу примеры домашнего насилия

По словам главного специалиста службы защиты детей волости Тапа Моники Мартин, отдельной проблемой является контроль над поведением родителя после прекращения уголовного дела в результате оппортунитета. Она говорит, что местные самоуправления о таких делах знают не всегда и не могут заниматься этими семьями. По ее словам, даже если насильственные действия прекратились, у ребенка может наблюдаться низкая самооценка, нуждающаяся в коррекции со стороны специалиста.
Прокурор Карин Тальвисте поясняет, что за каждым решением по прекращению дела в рамках соглашения стоят весомые причины, которые не всегда понятны, если просто прочитать резюме решения суда. Некоторые жертвы сами не хотят, чтобы виновник отправлялся в тюрьму. Так, одна женщина после задержания мужа звонила в течение полугода каждую неделю и жаловалось, что теперь дети остались без отца.
Некоторые примеры дел, закончившихся оппортунитетом:
* Мужчина ворвался в ванную к своей бывшей жене, схватил ее за волосы, придавил к стене и стал угрожать убийством. Затем он плюнул ей в лицо и начал обзывать нецензурными словам. Когда женщина попыталась убежать, он поставил ее на колени и начал душить. Женщине чудом удалось вырваться, но мужчина снова схватил ее ударил кулаком по голове. За это он получил 160 часов общественно-полезных работ.
* В январе 2014 года мужчина избил свою жену за отказ от интимной близости. В феврале, марте и мае того же года он также неоднократно применял насилие. В августе он снова избил жену и угрожал отрезать ножом голову. В сентябре потребовал интимной близости и угрожал насилием. Получив отказ, пообещал задушить. В октябре ситуация повторилась. Кроме того, он обещал облить жену серной кислотой. За все это ему было назначено наказание в виде штрафа в 500 евро.
* Мужчина ударил женщину ногой по голове, нанеся ей травмы. Во время следствия он неоднократно угрожал ее убить или избить: ”если ты еще раз вызовешь мне полицию, то я действительно прибью тебя и всажу в голову топор”. Наказания мужчина не получил. У него поврежден мозг и он не может нормально передвигаться.
* Родитель ударил восемь раз свою дочь ремнем по ногам и один раз локтем в лицо. На теле девочки образовались кровоподтеки. У родителя имелось действующее уголовное наказание за содействие проституции. Наказание было смягчено в виду чистосердечного раскаяния и обещания больше так не поступать. Родителю назначили штраф в размере 1300 евро.
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