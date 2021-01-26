Уголовные дела в отношении магазинов, торговавших изделиями с коноплей, закрыты

В рамках следствия была проведена экспертиза, которая подтвердила, что среди продукции имеются товары с содержанием психотропного вещества THC, превышающим разрешенные в Эстонии 0,2%.
При этом, однако, выяснилось, что продавцы заказывали данные товары в уверенности, что содержание THC в них ниже 0,2%, и предоставили сертификаты. В связи с этим прокуратура решила закрыть уголовные дела.
Глава службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро отметил, что данный случай наглядно показывает, как легко ошибиться в таком бизнесе.
”Также проведенные в Эстонии экспертизы показали, что сертификатам и экспертизам из иностранных государств доверять нельзя. Формально при пересечении превышающим допустимые нормы веществом эстонской границы преступление будет считаться совершенным”, — сказал он.
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