Уголовные дела в отношении магазинов, торговавших изделиями с коноплей, закрыты

В рамках следствия была проведена экспертиза, которая подтвердила, что среди продукции имеются товары с содержанием психотропного вещества THC, превышающим разрешенные в Эстонии 0,2%.

При этом, однако, выяснилось, что продавцы заказывали данные товары в уверенности, что содержание THC в них ниже 0,2%, и предоставили сертификаты. В связи с этим прокуратура решила закрыть уголовные дела.

Глава службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро отметил, что данный случай наглядно показывает, как легко ошибиться в таком бизнесе.

”Также проведенные в Эстонии экспертизы показали, что сертификатам и экспертизам из иностранных государств доверять нельзя. Формально при пересечении превышающим допустимые нормы веществом эстонской границы преступление будет считаться совершенным”, — сказал он.