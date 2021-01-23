Уголовное дело против матери-вегетарианки, поставившей под угрозу жизнь ребенка, закрыто. Но врачам она так и не поверила

К декабрю 2019 года, когда дела пошли на поправку, местное самоуправление отозвало свой иск из суда. Но уголовное дело закрывать не спешили, так как в акте экспертизы было отмечено, что нарушения здоровья ребенка требуют длительного лечения и наблюдения.
"Когда мы убедились, что ребенок поправился, мы допросили подозреваемую и закрыли уголовное дело", — сообщила прокурор.
Мать на допросе сказала, что не хотела причинять здоровью ребенка вред, но в том, что она сделала это умышленно, ее никто и не подозревал. Мать согласилась, что делала что-то плохо, но медикам так и не поверила в том, что плохое здоровье ребенка обусловлено неправильным питанием.
Откуда такое неверие? "Сейчас уместно сказать, что она не была веганом, а только вегетарианкой. Они не едят мяса, но, к примеру, яйца и мед в пищу употребляют. Вегетарианство не означает, что дома царит голод, при осознанном подходе к питанию есть возможность получать все необходимые вещества. Витамин В12 был не единственным, чего не хватало ребенку, но другие вещества она могла бы разнообразным питанием компенсировать".
Сейчас с ребенком всё в порядке. "Те видеозаписи с его участием, которые я видела, меня радуют. Энергичный прекрасный малыш", — говорит прокурор. Она считает, что в данном случае не требовалось отправлять обвинение в суд, ведь цель — повлиять на родителя - была достигнута.
Дело завершилось опортунитетом: имя матери в Регистре наказаний не значится, но она должна оплатить издержки, связанные с производством, ей также определено денежное обязательство в размере 250 евро, эту сумму она должна выплатить или в доход государства, или какому-либо некоммерческому объединению (существует специальный список).
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