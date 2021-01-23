23.01.2021, 20:46

Уголовное дело против матери-вегетарианки, поставившей под угрозу жизнь ребенка, закрыто. Но врачам она так и не поверила

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Кирсти Вайнкюла, Eesti Ekspress
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Уголовное дело против матери-вегетарианки, поставившей под угрозу жизнь ребенка, закрыто. Но врачам она так и не поверила
Shutterrstock

Два года назад органы защиты детей и полиция занимались беспрецедентным для Эстонии делом: в рамках уголовного дела они выясняли, почему у годовалого ребенка возникло серьезное нарушение здоровья. Врачи сочли, что причина в неправильном питании — в нехватке питательных веществ и витаминов. Спустя два года уголовное дело завершилось опортунитетом, пишет Eesti Ekspress.

Напомним вкратце суть дела: врачи Детской больницы 16 января 2019 года сообщили в полицию об оказавшемся в опасном для жизни состоянии ребенке. Два дня спустя Ляэнеская префектура возбудила уголовное дело.

Врачам младенец был уже знаком, он попал в больницу уже не в первый раз: несколькими месяцами раньше он уже лежал в Детской больнице в тяжелом состоянии. У него были судороги, и анализы показывали сильную нехватку питательных веществ и витамина B12. Ребенка выходили и отправили домой, со строгим руководством по лечению. Но в январе малыша снова привезли в больницу. Теперь состояние ребенка было уже таким тяжелым, что ему грозила задержка в развитии.

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Месяц назад, в декабре 2020 года, прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Юлле Саар закрыла возбужденное в январе 2019 года уголовное дело.

По словам сотрудника правоохранительного ведомства возбуждению уголовного дела предшествовало упорное игнорирование матерью своих обязанностей: она ходатайствовала о том, чтобы было дано заключение о состоянии ребенка врачами из другой больницы. Оно было таким же и родителя не устроило.

"Матери не понравилось, что врачи и другой больницы подтвердили диагноз медиков детской больницы, и она не покупала в аптеке лекарств, выписанных врачами", — назвала Саар причину, по которой в дело вмешались правоохранители.

Была назначена экспертиза, которая нашла, что ребенку причинен тяжелый вред здоровью.

"Тогда мы возбудили уголовное дело по двум статьям: "причинение телесных повреждений по неосторожности" и "бездействие", — пояснила Саар и добавила, что в самом плохом случае неоказание ребенку помощи могло привести к летальному исходу.

Теперь уже можно говорить о поставленном ребенку диагнозе: обусловленная неправильным питанием нехватка витаминов, малокровие и неврологические повреждения.

Об изъятии ребенка из семьи не ходатайствовали, но в судебном порядке ограничили права опеки родителей в том, что касалось следования схеме лечения. Суд сделал предписание: как должны вести себя родители и как должна действовать больница. Периодически контролировалось исполнение предписания.

К декабрю 2019 года, когда дела пошли на поправку, местное самоуправление отозвало свой иск из суда. Но уголовное дело закрывать не спешили, так как в акте экспертизы было отмечено, что нарушения здоровья ребенка требуют длительного лечения и наблюдения.
"Когда мы убедились, что ребенок поправился, мы допросили подозреваемую и закрыли уголовное дело", — сообщила прокурор.

Мать на допросе сказала, что не хотела причинять здоровью ребенка вред, но в том, что она сделала это умышленно, ее никто и не подозревал. Мать согласилась, что делала что-то плохо, но медикам так и не поверила в том, что плохое здоровье ребенка обусловлено неправильным питанием.

Откуда такое неверие? "Сейчас уместно сказать, что она не была веганом, а только вегетарианкой. Они не едят мяса, но, к примеру, яйца и мед в пищу употребляют. Вегетарианство не означает, что дома царит голод, при осознанном подходе к питанию есть возможность получать все необходимые вещества. Витамин В12 был не единственным, чего не хватало ребенку, но другие вещества она могла бы разнообразным питанием компенсировать".

Сейчас с ребенком всё в порядке. "Те видеозаписи с его участием, которые я видела, меня радуют. Энергичный прекрасный малыш", — говорит прокурор. Она считает, что в данном случае не требовалось отправлять обвинение в суд, ведь цель — повлиять на родителя - была достигнута.

Дело завершилось опортунитетом: имя матери в Регистре наказаний не значится, но она должна оплатить издержки, связанные с производством, ей также определено денежное обязательство в размере 250 евро, эту сумму она должна выплатить или в доход государства, или какому-либо некоммерческому объединению (существует специальный список).

По словам представителя прокуратуры, сумма могла быть и большей, но ввиду того, что в семье много детей, сочли, что этой меры воздействия, учитывая все обстоятельства дела, будет достаточно.

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