Уголовное дело против матери-вегетарианки, поставившей под угрозу жизнь ребенка, закрыто. Но врачам она так и не поверила

Напомним вкратце суть дела: врачи Детской больницы 16 января 2019 года сообщили в полицию об оказавшемся в опасном для жизни состоянии ребенке. Два дня спустя Ляэнеская префектура возбудила уголовное дело.

Врачам младенец был уже знаком, он попал в больницу уже не в первый раз: несколькими месяцами раньше он уже лежал в Детской больнице в тяжелом состоянии. У него были судороги, и анализы показывали сильную нехватку питательных веществ и витамина B12. Ребенка выходили и отправили домой, со строгим руководством по лечению. Но в январе малыша снова привезли в больницу. Теперь состояние ребенка было уже таким тяжелым, что ему грозила задержка в развитии.

Врачам пришлось прибегнуть к помощи Обязательственно-правового закона. Часть 4 статьи 766 позволяет врачам начать лечение ребенка, даже если его родители против.

Месяц назад, в декабре 2020 года, прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Юлле Саар закрыла возбужденное в январе 2019 года уголовное дело.

По словам сотрудника правоохранительного ведомства возбуждению уголовного дела предшествовало упорное игнорирование матерью своих обязанностей: она ходатайствовала о том, чтобы было дано заключение о состоянии ребенка врачами из другой больницы. Оно было таким же и родителя не устроило.

"Матери не понравилось, что врачи и другой больницы подтвердили диагноз медиков детской больницы, и она не покупала в аптеке лекарств, выписанных врачами", — назвала Саар причину, по которой в дело вмешались правоохранители.

Была назначена экспертиза, которая нашла, что ребенку причинен тяжелый вред здоровью.

"Тогда мы возбудили уголовное дело по двум статьям: "причинение телесных повреждений по неосторожности" и "бездействие", — пояснила Саар и добавила, что в самом плохом случае неоказание ребенку помощи могло привести к летальному исходу.

Теперь уже можно говорить о поставленном ребенку диагнозе: обусловленная неправильным питанием нехватка витаминов, малокровие и неврологические повреждения.

Об изъятии ребенка из семьи не ходатайствовали, но в судебном порядке ограничили права опеки родителей в том, что касалось следования схеме лечения. Суд сделал предписание: как должны вести себя родители и как должна действовать больница. Периодически контролировалось исполнение предписания.