Уфолог: во время чрезвычайного положения стало поступать больше сообщений об аномальных явлениях в Эстонии

”В течение последних двух недель, начиная с 14 марта, мне стали поступать сообщения об объектах в нашем небе. Информация поступала от заслуживающих доверия людей. Речь идет о десятке явлений, свидетелями которых стали в общей сложности более 40 человек”, — сказал Волке.

По его словам, сообщения о странных явлениях поступили из Выру, Пылва, Вильянди, Пярну и Таллинна.

Множество сообщений касалось явления, наблюдающегося в небе после девяти часов вечера и представляющего собой ”ожерелье” из объектов, похожих на маленькие спутники. Объекты при этом двигаются с запада на восток и довольно быстро. Они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга и придерживаются определенной горизонтальной траектории движения. Количество объектов зависит от времени, когда было замечено явление, и варьируется в промежутке от 7 до 52.

Волке сказал, что не нашел ни в местной, ни зарубежной прессе упоминаний о подобных явлениях, но, скорее всего, речь идет об интернет-спутниках проекта Starlink. При этом исследователь паранормальных явлений не исключает, что здесь может быть замешаны и внеземные силы.