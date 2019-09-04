04.09.2019, 16:47

Уездный суд признал незаконным увольнение директора библиотеки Тартуского университета


rus.delfi.ee
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Tartu ülikooli raamatukogu endist juhti Martin Hallikut kahtlustab prokuratuur seksuaalkuriteos.
Tartu ülikooli raamatukogu endist juhti Martin Hallikut kahtlustab prokuratuur seksuaalkuriteos.Foto: Kiur Kaasik

Тартуский уездный суд частично удовлетворил иск бывшего директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика и обязал вуз выплатить Халлику компенсацию в размере 90 568 евро, передает rus.err.ee.

Суд признал недействительным расторжение трудового договора с Халликом, которое произошло 29 августа прошлого года.

Суд не удовлетворил требование Халлика о выплате ему еще и платы за повышение квалификации. Судебные издержки оплачивают обе стороны конфликта.

Суд счел недоказуемым то, что на рождественской вечеринке в 2017 году Халлик домогался одной из своих подчиненных, а также слишком много выпил алкоголя.

По данным ERR, адвокат Тартуского университета намерен обжаловать решение суда первой инстанции.

Как мы сообщали ранее, Тартуский университет в прошлом году со дня уволил Халлика с должности директора библиотеки. Халлик обжаловал увольнение в комиссии по трудовым спорам, которая решила, что бывшему директору следует выплатить 118 00 евро компенсации.

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Это решение Тартуский университет в свою очередь обжаловал в суде.

Халлику было предъявлено обвинение по двум эпизодам по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает понуждение к половому сношению или к иному деянию сексуального характера с использованием зависимости потерпевшего от виновного.

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