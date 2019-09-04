Уездный суд признал незаконным увольнение директора библиотеки Тартуского университета

Суд признал недействительным расторжение трудового договора с Халликом, которое произошло 29 августа прошлого года.
Суд не удовлетворил требование Халлика о выплате ему еще и платы за повышение квалификации. Судебные издержки оплачивают обе стороны конфликта.
Суд счел недоказуемым то, что на рождественской вечеринке в 2017 году Халлик домогался одной из своих подчиненных, а также слишком много выпил алкоголя.
По данным ERR, адвокат Тартуского университета намерен обжаловать решение суда первой инстанции.
Как мы сообщали ранее, Тартуский университет в прошлом году со дня уволил Халлика с должности директора библиотеки. Халлик обжаловал увольнение в комиссии по трудовым спорам, которая решила, что бывшему директору следует выплатить 118 00 евро компенсации.
Это решение Тартуский университет в свою очередь обжаловал в суде.
Халлику было предъявлено обвинение по двум эпизодам по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает понуждение к половому сношению или к иному деянию сексуального характера с использованием зависимости потерпевшего от виновного.
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