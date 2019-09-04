Уездный суд признал незаконным увольнение директора библиотеки Тартуского университета(1)
Тартуский уездный суд частично удовлетворил иск бывшего директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика и обязал Тартуский университет выплатить Халлику компенсацию в размере 90 568 евро брутто (30 568 евро неполученной зарплаты и 60 000 евро за нематериальный ущерб), передает rus.err.ee.
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