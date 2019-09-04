04.09.2019, 16:47

Уездный суд признал незаконным увольнение директора библиотеки Тартуского университета

 (1)
rus.delfi.ee
EST 3
Tartu ülikooli raamatukogu endist juhti Martin Hallikut kahtlustab prokuratuur seksuaalkuriteos.
Tartu ülikooli raamatukogu endist juhti Martin Hallikut kahtlustab prokuratuur seksuaalkuriteos.Foto: Kiur Kaasik

Тартуский уездный суд частично удовлетворил иск бывшего директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика и обязал Тартуский университет выплатить Халлику компенсацию в размере 90 568 евро брутто (30 568 евро неполученной зарплаты и 60 000 евро за нематериальный ущерб), передает rus.err.ee.

Суд признал недействительным расторжение трудового договора с Халликом, которое произошло 29 августа прошлого года.

По данным ERR, адвокат Тартуского университета намерен обжаловать решение суда первой инстанции.

Тартуский университет в августе прошлого года в одностороннем порядке расторг трудовой договор с Халликом, сославшись на утрату к нему доверия в связи с недостойным поведением.

По словам самого Халлика, Тартуский университет не сообщил ему, в чем конкретно обвиняется бывший директор университетской библиотеки. Позднее выяснилось, что подчиненные обвиняли Халлика в сексуальных домогательствах.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: