Уездный суд признал незаконным увольнение директора библиотеки Тартуского университета

Суд признал недействительным расторжение трудового договора с Халликом, которое произошло 29 августа прошлого года.

По данным ERR, адвокат Тартуского университета намерен обжаловать решение суда первой инстанции.

Тартуский университет в августе прошлого года в одностороннем порядке расторг трудовой договор с Халликом, сославшись на утрату к нему доверия в связи с недостойным поведением.

По словам самого Халлика, Тартуский университет не сообщил ему, в чем конкретно обвиняется бывший директор университетской библиотеки. Позднее выяснилось, что подчиненные обвиняли Халлика в сексуальных домогательствах.