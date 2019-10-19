"Удовольствие не из дешевых": в Рийгикогу обсудили организацию отборочного тура гастрономического конкурса Bocuse d´Or в Таллинне

Парламентская группа в поддержку эстонской еды провела в пятницу встречу с президентом эстонского отделения престижного гастрономического конкурса ”Золотой Бокюз” (Bocuse d´Or) Дмитрием Демьяновым. Демьянов представил краткий обзор об организации отборочного европейского тура конкурса, который пройдет в 2020 году в Таллинне.
По словам председателя парламентской группы в поддержку эстонской еды Марии Юферевой-Скуратовски, на право проведения у себя столь значимого мероприятия претендовали ряд стран, однако оно досталось именно Эстонии. ”Да, организация таких масштабных событий — удовольствие не из дешевых, однако подобная возможность редко выпадает маленьким странам — таким как Эстония. Я надеюсь, что средства, выделенные правительством, Министерством по делам сельской жизни, Таллиннской мэрией и Фондом содействия развитию предпринимательстваEAS на проведение отборочного тура конкурса помогут Эстонии добиться желаемых результатов”, — сказала Юферева-Скуратовски. Она добавила, что для распоряжения средствами будет создано целевое учреждение, в которое войдут Эстонский институт кулинарии, EAS и оператор Saku Suurhall.
”Поварская Олимпиада привлечет в нашу страну тысячи иностранных гостей, делегации высокого уровня и журналистов, которые смогут ознакомиться с Эстонией и особенностями ее гастрономии. Поэтому европейский отборочный тур конкурса в Таллинне — это в каком-то смысле имиджевый проект”, — сказал президент Bocuse d'Or в Эстонии Дмитрий Демьянов. ”Этот день станет праздником для нашей гастрономической культуры, даст нам возможность выйти на новый уровень и занять свое место на гастрономической карте мира”, — добавил он.
В состоявшейся встрече также приняли участие представители EAS. Европейский тур конкурса ”Золотой Бокюз” в 2020 году пройдет в Таллинне с 28 по 29 мая в Saku suurhall. Финал конкурса состоится в январе 2021 года в Лионе.
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