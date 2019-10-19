"Удовольствие не из дешевых": в Рийгикогу обсудили организацию отборочного тура гастрономического конкурса Bocuse d´Or в Таллинне

”Поварская Олимпиада привлечет в нашу страну тысячи иностранных гостей, делегации высокого уровня и журналистов, которые смогут ознакомиться с Эстонией и особенностями ее гастрономии. Поэтому европейский отборочный тур конкурса в Таллинне — это в каком-то смысле имиджевый проект”, — сказал президент Bocuse d'Or в Эстонии Димитрий Демьянов. ”Этот день станет праздником для нашей гастрономической культуры, даст нам возможность выйти на новый уровень и занять свое место на гастрономической карте мира”, — добавил он.

В состоявшейся встрече также приняли участие представители EAS. Европейский тур конкурса ”Золотой Бокюз” в 2020 году пройдет в Таллинне с 28 по 29 мая в Saku suurhall. Финал конкурса состоится в январе 2021 года в Лионе.