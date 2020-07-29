29.07.2020, 15:53

Удивительный результат? Эстония — лучший борец с отмыванием денег

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EST
Rahapesu.
Rahapesu.Foto: Kretel Kuusk

Несколько эстонских банков годами попадали в скандалы с отмыванием денег. Но специалисты из Basel Institute of Governance считают, что в Эстонии очень низкий индекс по этому показателю.

Индекс риска отмывания денег в Эстонии — 2.36 из 10. Это один из лучших показателей в мире. Примечательно, что ученые использовали старые данные, новый пересчет будет в следующем году.

Из 141 страны только шесть значительно улучшили борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Борьба с отмыванием денег обострилась в 35 странах.

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