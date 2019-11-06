Удивительное дело о взятке. Вы не поверите, по какой именно причине КаПо на прошлой неделе задержала судью!

Присяжный адвокат Олев Кукласе рассказал еженедельнику Eesti Ekspress о том, как стал подозреваемым по делу о взяточничестве, в связи с чем на прошлой неделе в орбите внимания оказался он сам и судья Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк.
В прошлый четверг, в 09.33 Кукласе пришел в офис своего адвокатского бюро на углу Каарли пст и улицы Роозикрантси в Таллинне и оказался задержан Полицией безопасности (КаПо). Десять сотрудников ведомства приступили к обыску рабочих помещений, но бумаг оказалось так много, что закончили они только в половине десятого вечера. После этого Кукласе отвезли в главный офис КаПо на Тоомпуйестеэ и допросили. Допрос закончился без 15 два ночи, после чего мужчину доставили в Ласнамяэский арестный дом, где он просидел до вечера следующего дня. Помимо этого, пятеро сотрудников КаПо обыскали и Выруское отделение его бюро. Также КаПо задержала судью Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк. Она тоже провела ночь в арестном доме.
Кукласе отмечает, что всю его 26-летнюю карьеру на него никто не жаловался. Как бы то ни было, в четверг все изменилось и ему предъявили подозрение в неоднократной даче взятки судье Вавренюк и содействии предоставлению ложных данных.
Всего КаПо выделила четыре эпизода. Примечательно, что во всех эпизодах в качестве взятки проходили не деньги, а юридические услуги. ”Согласно подозрению, в результате предоставления такого рода бесплатных правовых услуг между мной и судьей якобы возникла духовная привязанность, в результате которой судья назначала мне плату банкротного управляющего по тем делам, в которых я являюсь банкротным управляющим”, — поясняет он и называет это полной чушью. Кукласе говорит, что знает Варвенюк и ее мужа еще с университетских времен и что юристы иногда спрашивают у друг друга совета или мнения относительно разных вещей.
Первый эпизод касается того, что бюро Кукласе бесплатно представляло интересы мужа судьи Марка Вавренюка, который работал охранником в тюрьме и был не согласен с переводом с одного места на другое (суд, к слову, в итоге был проигран).
Также бюро Кукласе помогло Варвенюк в страховом споре (строитель сделал в доме Вавренюк бракованный дымоход).
Третий эпизод связан с дисциплинарным производством в отношении Вавренюк, которая на одном из заседаний по делу скандального ликвидатора фирм Сийма Куузика не выдержала и накричала на его. Куузик написал жалобу. Вавренюк пришлось отвечать объяснительной, которую перед отправкой попросила проверить Кукласе.
Четвертый эпизод касается прений между Вавренюк и налоговым департаментом, по мнению которого судья скрыла доход от сдачи в аренду квартиры в Аннелинна. Судья пояснила, что это ее совместное с мужем имущество и квартирой занимался муж. Даже если он и сдавал ее и не задекларировал доход, то это его дело, так как общих деклараций они не подавали. За помощью в этом деле женщина также обратилась к Кукласе.
По мнению КаПо речь идет о схеме ”рука руку моет”, потому что в качестве ответной платы за свои юридические услуги Кукласе и Карин Антсов (мать ребенка Кукласе и его коллега) получали от судьи работу в производствах о банкротстве и санации и судья назначала им за эту работу плату. По оценке КаПо, таким образом в период с 2016 по 2019 год они заработали как минимум 85 000 евро.
”Вавренюк знала, что Кукласе предоставляет ей и ее близким бесплатные юридические услуги для поддержания сформировавшихся с течением времени хороших межличностных отношений, зная при этом, что поддержание таких отношений благодаря решениям Варвенюк обеспечит ему и дополнительный доход в банкротных производствах”, — значится в подозрении.
Кукласе парирует, что с 1993 года получал работу от десятков судей, и Вавренюк — не исключение. Что касается платы банкротного управляющего, то судьи назначают ее не просто так, а исходя из предельных ставок и решения собрания кредиторов и/или банкротной комиссии.
Кукласе утверждает, что за 25 лет консультировал не только Вавренюк, но и многих других судей, прокуроров и полицейских, и никогда ранее это не рассматривалось как взятка.
Почему это произошло именно сейчас, непонятно. Одно из предположений самого Кукласе: из-за его неудачной шутки о том, что он мог бы выдвинуть кандидатуру на должность генпрокурора. Он считает, что его слова могли дойти до Лавли Перлинг. В прокуратуре изданию сказали, что о Кукласе как о кандидате на должность генпрокурора никто не говорил и что теории заговора и слухи прокуратура не комментирует.
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