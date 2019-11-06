06.11.2019, 11:13

Удивительное дело о взятке. Вы не поверите, по какой именно причине КаПо на прошлой неделе задержала судью!

 (35)
Сулев Ведлер
EST 4

Присяжный адвокат Олев Кукласе рассказал еженедельнику Eesti Ekspress о том, как стал подозреваемым по делу о взяточничестве, в связи с чем на прошлой неделе в орбите внимания оказался он сам и судья Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк.

В прошлый четверг, в 09.33 Кукласе пришел в офис своего адвокатского бюро на углу Каарли пст и улицы Роозикрантси в Таллинне и оказался задержан Полицией безопасности (КаПо). Десять сотрудников ведомства приступили к обыску рабочих помещений, но бумаг оказалось так много, что закончили они только в половине десятого вечера. После этого Кукласе отвезли в главный офис КаПо на Тоомпуйестеэ и допросили. Допрос закончился без 15 два ночи, после чего мужчину доставили в Ласнамяэский арестный дом, где он просидел до вечера следующего дня. Помимо этого, пятеро сотрудников КаПо обыскали и Выруское отделение его бюро. Также КаПо задержала судью Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк. Она тоже провела ночь в арестном доме.

Кукласе отмечает, что всю его 26-летнюю карьеру на него никто не жаловался. Как бы то ни было, в четверг все изменилось и ему предъявили подозрение в неоднократной даче взятки судье Вавренюк и содействии предоставлению ложных данных.

LOLL NALI MAKSIS KÄTTE? Olev Kuklase ütleb, et ta pole kunagi soovinud osaleda uueks ametiajaks peaprokuröri nimetamise kampaanias. Vallo Kruuser


Всего КаПо выделила четыре эпизода. Примечательно, что во всех эпизодах в качестве взятки проходили не деньги, а юридические услуги. ”Согласно подозрению, в результате предоставления такого рода бесплатных правовых услуг между мной и судьей якобы возникла духовная привязанность, в результате которой судья назначала мне плату банкротного управляющего по тем делам, в которых я являюсь банкротным управляющим”, — поясняет он и называет это полной чушью. Кукласе говорит, что знает Варвенюк и ее мужа еще с университетских времен и что юристы иногда спрашивают у друг друга совета или мнения относительно разных вещей.

Первый эпизод касается того, что бюро Кукласе бесплатно представляло интересы мужа судьи Марка Вавренюка, который работал охранником в тюрьме и был не согласен с переводом с одного места на другое (суд, к слову, в итоге был проигран).

Также бюро Кукласе помогло Варвенюк в страховом споре (строитель сделал в доме Вавренюк бракованный дымоход).

Третий эпизод связан с дисциплинарным производством в отношении Вавренюк, которая на одном из заседаний по делу скандального ликвидатора фирм Сийма Куузика не выдержала и накричала на его. Куузик написал жалобу. Вавренюк пришлось отвечать объяснительной, которую перед отправкой попросила проверить Кукласе.

Четвертый эпизод касается прений между Вавренюк и налоговым департаментом, по мнению которого судья скрыла доход от сдачи в аренду квартиры в Аннелинна. Судья пояснила, что это ее совместное с мужем имущество и квартирой занимался муж. Даже если он и сдавал ее и не задекларировал доход, то это его дело, так как общих деклараций они не подавали. За помощью в этом деле женщина также обратилась к Кукласе.

По мнению КаПо речь идет о схеме ”рука руку моет”, потому что в качестве ответной платы за свои юридические услуги Кукласе и Карин Антсов (мать ребенка Кукласе и его коллега) получали от судьи работу в производствах о банкротстве и санации и судья назначала им за эту работу плату. По оценке КаПо, таким образом в период с 2016 по 2019 год они заработали как минимум 85 000 евро.

”Вавренюк знала, что Кукласе предоставляет ей и ее близким бесплатные юридические услуги для поддержания сформировавшихся с течением времени хороших межличностных отношений, зная при этом, что поддержание таких отношений благодаря решениям Варвенюк обеспечит ему и дополнительный доход в банкротных производствах”, — значится в подозрении.

Кукласе парирует, что с 1993 года получал работу от десятков судей, и Вавренюк — не исключение. Что касается платы банкротного управляющего, то судьи назначают ее не просто так, а исходя из предельных ставок и решения собрания кредиторов и/или банкротной комиссии.

Кукласе утверждает, что за 25 лет консультировал не только Вавренюк, но и многих других судей, прокуроров и полицейских, и никогда ранее это не рассматривалось как взятка.
Почему это произошло именно сейчас, непонятно. Одно из предположений самого Кукласе: из-за его неудачной шутки о том, что он мог бы выдвинуть кандидатуру на должность генпрокурора. Он считает, что его слова могли дойти до Лавли Перлинг. В прокуратуре изданию сказали, что о Кукласе как о кандидате на должность генпрокурора никто не говорил и что теории заговора и слухи прокуратура не комментирует.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: