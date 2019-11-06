Удивительное дело о взятке. Вы не поверите, по какой именно причине КаПо на прошлой неделе задержала судью!

Первый эпизод касается того, что бюро Кукласе бесплатно представляло интересы мужа судьи Марка Вавренюка, который работал охранником в тюрьме и был не согласен с переводом с одного места на другое (суд, к слову, в итоге был проигран).

Также бюро Кукласе помогло Варвенюк в страховом споре (строитель сделал в доме Вавренюк бракованный дымоход).

Третий эпизод связан с дисциплинарным производством в отношении Вавренюк, которая на одном из заседаний по делу скандального ликвидатора фирм Сийма Куузика не выдержала и накричала на его. Куузик написал жалобу. Вавренюк пришлось отвечать объяснительной, которую перед отправкой попросила проверить Кукласе.

Четвертый эпизод касается прений между Вавренюк и налоговым департаментом, по мнению которого судья скрыла доход от сдачи в аренду квартиры в Аннелинна. Судья пояснила, что это ее совместное с мужем имущество и квартирой занимался муж. Даже если он и сдавал ее и не задекларировал доход, то это его дело, так как общих деклараций они не подавали. За помощью в этом деле женщина также обратилась к Кукласе.

По мнению КаПо речь идет о схеме ”рука руку моет”, потому что в качестве ответной платы за свои юридические услуги Кукласе и Карин Антсов (мать ребенка Кукласе и его коллега) получали от судьи работу в производствах о банкротстве и санации и судья назначала им за эту работу плату. По оценке КаПо, таким образом в период с 2016 по 2019 год они заработали как минимум 85 000 евро.

”Вавренюк знала, что Кукласе предоставляет ей и ее близким бесплатные юридические услуги для поддержания сформировавшихся с течением времени хороших межличностных отношений, зная при этом, что поддержание таких отношений благодаря решениям Варвенюк обеспечит ему и дополнительный доход в банкротных производствах”, — значится в подозрении.

Кукласе парирует, что с 1993 года получал работу от десятков судей, и Вавренюк — не исключение. Что касается платы банкротного управляющего, то судьи назначают ее не просто так, а исходя из предельных ставок и решения собрания кредиторов и/или банкротной комиссии.