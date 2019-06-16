16.06.2019, 15:45

Удастся ли посидеть у костра? Какая погода будет в канун Яанова дня


rus.delfi.ee
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Tundub, et tänavu saab jaanilaupäeval rõõmsalt lõket teha, kuna praegu vihma ei lubata.
Tundub, et tänavu saab jaanilaupäeval rõõmsalt lõket teha, kuna praegu vihma ei lubata. Foto: Madis Veltman

Сейчас есть причина для радости — по данным на воскресенье после полудня, синоптики обещают в канун Яанова дня сухую погоду.

Относительно прогноза на 23 июня как российский, так и норвежский метеопортал сейчас одного мнения: вечер не самый теплый, но по крайней мере без дождя. По данным российского портала Gismeteo, температура воздуха от 13 до 18 градусов и вечер, скорее, ветреный. Норвежский Yr обещает от 13 до 19 градусов и ветер на побережье.

Немножко отличается от норвежского и российского метеопорталов прогноз американского Weather Undergound. Если в канун Яанова дня будет дождь, то, по оценке портала, только утром. На юге температура воздуха может подняться до 20 градусов.

Хотя 23 июня, по сегодняшним прогнозам, и должно быть без осадков, этого не обещают в предыдущий и на следующий день. В эти дни, по оценке всех порталов, стоит носить с собой зонтик.

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