Удар по государственной обороне: сейчас не хватает 444 млн евро

Было решено, что в условиях пандемии расходы на оборону до 2024 года урезаны не будут, чтобы обеспечить выполнение целей плана развития государственной обороны на следующие десять лет. Но план развития рискует в значительной степени остаться лишь на бумаге.

На содержания развитой к 2024 году обороноспособности будет уходить не менее 2,12% от ВВП в год. ”Но для того, чтобы позволить обороноспособности хоть как-то развиваться, как изначально и предусматривает план на следующие десять лет, пусть пока лишь теоретически, этот показатель должен составлять не менее 2,23% от ВВП. Сумма расходов на оборону, которая еще в 2019 году по прогнозам составляла 2% от ВВП в 2019 году, выросла до 2,23% в результате вызванного коронакризисом экономического спада, без изменения абсолютной суммы. В Латвии и Литве оборонные расходы в прошлом году также составили 2,3%, они тоже решили не урезать ”, — сказал вице-канцлер по оборонному планированию Министерства обороны Меэлис Оидсалу.

”Мы очень хорошо понимаем, что происходит в экономике и что времена тяжелые, но мы должны следить за тем, чтобы кризис здравоохранения в долгосрочной перспективе не превратился для в кризис безопасности, который может стать экзистенциальным для всей страны и народа, — сказал канцлер Министерства обороны Кристьян Прикк. — Мы уже весной прошлого года провели кризисное собрание, на котором министр обороны установил очень строгие рамки расходов, а командующий Силами обороны представил предложения, как удешевить имеющуюся структуру войск”.

”В общей сложности коронакризис ”съел” более 600 млн евро из прогноза оборонных расходов на 2019 год, из них около 200 млн были компенсированы стратегией государственного бюджета до 2024 года. Как сэкономить оставшиеся 444 млн за десять лет, то есть в среднем 44 млн евро в год? Это возможно, но для этого необходимы системные изменения в обороне Эстонии”, — сказал Оидсалу.

”Дальнейшая экономия возможна, но только за счет отказа от военных структурных подразделений. Учитывая, что сейчас мы имеем по одной бригаде на каждое стратегическое направление, нам придется переделать весь наш план независимой первичной обороны ”, — пояснил Оидсалу.