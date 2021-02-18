18.02.2021, 15:30

Удалите немедленно! Мошенники рассылают письма от имени ректора ТТУ


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Удалите немедленно! Мошенники рассылают письма от имени ректора ТТУ
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Сегодня утром ряд учреждений и контактных лиц получили письма от имени ректора Таллиннского технического университета Тийта Ланда с просьбой о ценовом предложении. Речь идет о мошенничестве.

Университет просит не открывать приложенный к письму файл и сразу же удалить само письмо.

Для отправки письма мошенники использовали поддельный адрес. Как подтвердили, в ИТ-отделе университета, настоящая почта ректора не взломана.

Служба кибербезопасности CERT-EE уведомлена об инциденте.

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