18.02.2021, 15:30
Удалите немедленно! Мошенники рассылают письма от имени ректора ТТУ
Сегодня утром ряд учреждений и контактных лиц получили письма от имени ректора Таллиннского технического университета Тийта Ланда с просьбой о ценовом предложении. Речь идет о мошенничестве.
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