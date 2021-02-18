Удалите немедленно! Мошенники рассылают письма от имени ректора ТТУ

Университет просит не открывать приложенный к письму файл и сразу же удалить само письмо.

Для отправки письма мошенники использовали поддельный адрес. Как подтвердили, в ИТ-отделе университета, настоящая почта ректора не взломана.

Служба кибербезопасности CERT-EE уведомлена об инциденте.

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