Учителя выступают против отмены государственных выпускных экзаменов в основной школе

Как сообщается в пресс-релизе, по оценке предметных союзов учителей Эстонии, необходимо продолжить разработку существующих выпускных экзаменов c едиными заданиями в основной школе. Стандарт основного образования — ценность, которая должна быть обговорена и установлена в обществе. Государственные выпускные экзамены являются естественной частью учебного процесса, играющей важную роль в формировании мотивации у ученика, в систематизации знаний, умений, оценивания и в поддержке развития необходимых усилий.

По словам учителей, недопустимым является то, что Министерство образования и науки не подключило к разработке проекта закона ни один из предметных союзов учителей, оставив тем самым без всякого внимания основанные на опыте и научных исследованиях мнения специалистов и учителей.

Решения, касающиеся образования, по мнению учителей, должны оставаться вне политики.