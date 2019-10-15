Учителя выступают против отмены государственных выпускных экзаменов в основной школе(4)
Предметные союзы учителей Эстонии обратились в понедельник к министру образования и науки Майлис Репс и парламентской комиссии по культуре с предложением отозвать от рассмотрения закон о гражданстве, предусматривающий отмену государственных выпускных экзаменов в основной школе и проект 57 SE закона об изменении Закона об основной школе и гимназии.
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