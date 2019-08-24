Учителя школ соберутся в Нарвском колледже, чтобы обсудить ”радости и заботы профессии"

Тема юбилейной конференции выбрана в соответствии с ожиданиями учителей — получить помощь и поддержку в своей повседневной профессиональной деятельности, прежде всего в школьной среде. На конференции выступят ученые, чиновники, работающие в сфере образования, и сами учителя. Особое внимание в программе конференции уделяется учителям детских дошкольных учреждений и руководителям школ. Традиционно прозвучит несколько докладов о реализации обучения на эстонском языке в русскоязычной школе. Работа конференции пройдет в девяти секциях. Кроме того, учителя смогут принять участие в конкурсе стендовых докладов на тему ”Приграничная педагогика”.

Как отмечает директор Нарвского колледжа Марек Саммул, для колледжа большая честь принимать в своих стенах учителей. ”В этом году конференция обещает быть самой многочисленной: ожидается 370 учителей. Большое количество участников и активность учителей в предложении своих докладов свидетельствуют о силе нашего учительского состава и интересе учителей к саморазвитию”.