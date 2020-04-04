Учителя истории и обществоведения обратились к Рийгикогу: "Минобраз пытается злоупотребить моментом особого положения в стране"

Достоин сожаления тот факт, что Министерство образования и науки пытается сейчас злоупотребить моментом особого положения в стране и реализовать принятие желаемых изменений в системе образования через правовую комиссию Рийгикогу. Министерство образования и науки игнорирует тот факт, что осенью 2019 года комиссия Рийгикогу по культуре с предложенными министерством изменениями в законе категорически не согласилась (Мнения о законопроекте 57 SE: ссылка — aktiveerimata).

Уважаемое Рийгикогу, учителя и представители Эстонского общества учителей истории и обществоведения каждый день работают во имя того, чтобы сформировать у учеников Эстонии демократическое мировоззрение и воспитать сознательных граждан, которые умеют ценить ответственность каждого члена общества. Мы считаем право на образование настолько важным, что любые концептуальные изменения, в том числе принципы и условия окончания основной школы и гимназии должны обсуждаться и приниматься на уровне Рийгикогу и оставаться в компетенции Рийгикогу. В Рийгикогу представлен самый широкий партийный спектр, который возможен на государственном уровне в представительной демократической системе правления. Образование должно находиться вне политики.

Мы верим, что члены Рийгикогу способны и в условиях особого положения достойно нести, взятую на себя ответственность, а мы и дальше сможем объяснять своим ученикам принципы разделения власти на примере Эстонской Республики.

Мы считаем, что Рийгикогу не должно поддержать представленные в данном законопроекте изменения в системе образования. Это нанесёт серьёзный удар по представительной демократии в Эстонии, заметно уменьшит возможности Рийгикогу при принятии решений и даст сигнал обществу о том, что особое положение подходит для того, чтобы осуществить нереализованные ранее политические цели, передав право на принятие решений от Рийгикогу к правительству ЭР.