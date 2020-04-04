04.04.2020, 20:24

Учителя истории и обществоведения обратились к Рийгикогу: "Минобраз пытается злоупотребить моментом особого положения в стране"

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Eesti keele riigieksam
Foto: Tiit Blaat

Эстонское общество учителей истории и обществоведения выступили с открытым обращением к Рийгикогу. Приводим текст обращения в неизменном виде:

2 апреля 2020 года правительство ЭР инициировало принятие в Рийгикогу законопроекта 170 SE "Закон об изменении закона о деятельности помощников полиции и изменении других законов (меры по борьбе с распространением вируса SARS-Cov-2, вызывающим заболевание COVID-19)”.

В рамках этого законопроекта Министерство образования и науки подготовило целый ряд изменений в законе об основной школе и гимназии (см. законопроект § 20, нормативное толкование стр. 83–90), которые касаются оценивания учеников и условий окончания основной школы и гимназии в ситуации особого положения. Правительство республики желает, чтобы Рийгикогу передало право принимать решения об условиях окончания основной школы и гимназии правительству республики и после отмены особого положения.
Таким образом, мы находимся в положении, при котором правительство ЭР предлагает бессрочно урезать возможности Рийгикогу принимать решения в сфере образования Эстонии. Задуманные правительством ЭР изменения в законе об основной школе и гимназии ”спрятаны” в объёмном законопроекте между законами о банкротстве и законом о железнодорожных путях сообщения. При особом положении законы принимаются ”залпом”, то есть единым голосованием по всем законам сразу.

Достоин сожаления тот факт, что Министерство образования и науки пытается сейчас злоупотребить моментом особого положения в стране и реализовать принятие желаемых изменений в системе образования через правовую комиссию Рийгикогу. Министерство образования и науки игнорирует тот факт, что осенью 2019 года комиссия Рийгикогу по культуре с предложенными министерством изменениями в законе категорически не согласилась (Мнения о законопроекте 57 SE: ссылка — aktiveerimata).

Уважаемое Рийгикогу, учителя и представители Эстонского общества учителей истории и обществоведения каждый день работают во имя того, чтобы сформировать у учеников Эстонии демократическое мировоззрение и воспитать сознательных граждан, которые умеют ценить ответственность каждого члена общества. Мы считаем право на образование настолько важным, что любые концептуальные изменения, в том числе принципы и условия окончания основной школы и гимназии должны обсуждаться и приниматься на уровне Рийгикогу и оставаться в компетенции Рийгикогу. В Рийгикогу представлен самый широкий партийный спектр, который возможен на государственном уровне в представительной демократической системе правления. Образование должно находиться вне политики.
Мы верим, что члены Рийгикогу способны и в условиях особого положения достойно нести, взятую на себя ответственность, а мы и дальше сможем объяснять своим ученикам принципы разделения власти на примере Эстонской Республики.
Мы считаем, что Рийгикогу не должно поддержать представленные в данном законопроекте изменения в системе образования. Это нанесёт серьёзный удар по представительной демократии в Эстонии, заметно уменьшит возможности Рийгикогу при принятии решений и даст сигнал обществу о том, что особое положение подходит для того, чтобы осуществить нереализованные ранее политические цели, передав право на принятие решений от Рийгикогу к правительству ЭР.

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