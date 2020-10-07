Учителя и опорные специалисты могут подать заявку на получение государственной стипендии

"Государственная образовательная стипендия — это возможность посвятить полгода собственному развитию или работе на благо развития своей сферы деятельности. Это наш способ сказать спасибо нашим замечательным учителям и опорным специалистам", — сказала министр образования и науки Майлис Репс.

Государственная образовательная стипендия дает учителям и опорным специалистам возможность получить свободный семестр и использовать это время для саморазвития и работы над сферой образования.

В этом году приоритетными темами при назначении стипендии являются использовние цифровой педагогики, понимание обучения и его изменение и применение принципов инклюзивного обучения. Стипендия является хорошей возможностью, например, для анализа и дальнейшей разработки лучших решений, найденных в процессе дистанционного обучения.

"Для меня время, когда я могла воспользоваться полученной стипендией, совпало с чрезвычайным положением, но несмотря на это я сделала все, что планировала, и даже немного больше, — вспоминает прошлогодний лауреат государственной образовательной стипендии, школьный психолог Кармен Майкалу. — Благодаря стипендии во время кризиса я смогла заняться оказанием поддержки и координацией работы школьных психологов, а также внести свой вклад в руководство и развитие Эстонского объединения школьных психологов. У меня появилось время для себя и для своей семьи, я могла заниматься саморазвитием, читать и планировать цели на будущее".

Предыдущие стипендиаты использовали период стипендии для того, чтобы провести исследование, пройти стажировку за границей, заняться разработкой учебных материалов или написать книгу для детей.

В 2018 году стипендии получила преподаватель дизайна Курессаареского профессионального училища Мерит Каризе, спецпедагог-логопед детского сада из Луунья Кристель Лемпу и учитель английского языка Мерике Саар.

На стипендии могут претендовать те, кто работает учителем или опорным специалистом в дошкольных учреждениях, основных школах, гимназиях или профессиональных учебных заведениях Эстонии, чья квалификация соответствует установленным требованиям и кто проработал на свой должности как минимум в течение пяти лет.