Учительница Керсти Кальюлайд: уже в школе было ясно, что она станет кем-то большим и значимым

Кальюлайд училась в Таллиннской 44 школе (ныне Мустамяэская гимназия). Как и в детский сад, в школу она пошла раньше, чем идут обычно, — в шесть лет. В средней школе училась в классе с углубленным изучением английского языка. Учительница английского Елена Сокол говорит, что Кальюлайд была добросовестной и активной ученицей, которую больше привлекали реальные предметы. ”Она очень хорошо знала биологию и часто участвовала в соревнованиях и олимпиадах”, — говорит педагог. О чем она подумала, когда ее бывшая ученица стала президентом? ”Ни капли не удивилась. Уже тогда было ясно, что она станет кем-то большим и значимым”, — отвечает Сокол.

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