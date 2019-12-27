27.12.2019, 20:20

Учительница Керсти Кальюлайд: уже в школе было ясно, что она станет кем-то большим и значимым

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Учительница Керсти Кальюлайд: уже в школе было ясно, что она станет кем-то большим и значимым
Kaljulaid valiti presidendiks 2016. aastal. Tänavu on tal seljataga üle poole ametiaega.Rauno Volmar

30 декабря президенту Эстонии Керсти Кальюлайд исполняется 50 лет. В связи с этим издание Eesti Päevaleht опубликовало 50 интересных фрагментов из ее жизни, которые наглядно иллюстрируют ее путь до главы государства.

Кальюлайд училась в Таллиннской 44 школе (ныне Мустамяэская гимназия). Как и в детский сад, в школу она пошла раньше, чем идут обычно, — в шесть лет. В средней школе училась в классе с углубленным изучением английского языка. Учительница английского Елена Сокол говорит, что Кальюлайд была добросовестной и активной ученицей, которую больше привлекали реальные предметы. ”Она очень хорошо знала биологию и часто участвовала в соревнованиях и олимпиадах”, — говорит педагог. О чем она подумала, когда ее бывшая ученица стала президентом? ”Ни капли не удивилась. Уже тогда было ясно, что она станет кем-то большим и значимым”, — отвечает Сокол.

Все факты о президенте можно прочитать ЗДЕСЬ.

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