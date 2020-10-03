Учителем года в гимназии стала педагог Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии Людмила Рождественская

"Этой весной мы все учились очень много — учились по-другому учиться и учить. Дорогие учителя, вы нашли несравненные решения для того, чтобы в неожиданных обстоятельствах это отлично удалось. Благодарю вас за это от всего сердца, — сказала министр образования Майлис Репс. — Сегодня мы чествуем учителей за особые заслуги перед образованием Эстонии. Я благодарю всех учителей Эстонии, которые делают свою работу с большой отдачей".
Лауреаты:
- Воспитатель детского сада — Мооника Суурмаа, Раквереский детский садр Рохуайя
- Учитель начальных классов — Хейди Ээвель, Тартуская школа Кроонуайя
- Классный руководитель — Илона Выйк, Гимназия Ляхте
- Учитель-предметник основной школы — Катлен Хаугас, школа Урвасте, основная школа Люллемяэ
- Учитель гимназии — Людмила Рождественская, Таллиннская кесклиннаская русская гимназия
- Преподаватель профессионального учебного заведения — Эдуард Бриндфельдт, Таллиннский центр профессионального образования
- Учитель кружка по интересам — Рийво Йыги, Пылваская музыкальная школа, Вильяндиская музыкальная школа, Музыкальная школа Нымме
- Опорный специалист Ирис Дегтёв, кярдлаский центр Rajaleidja.
- Преподаватель университета — Мария Мурумаа-Менгель, Тартуский университет
- Руководитель учебного заведения — Хаана Зуба-Рейнсалу, Школа лесоводства Лууа
- Друг образования — Центр управления государственными лесами RMK
- Достижение года в учебном заведении — Запуск получения высшего образования на рабочем месте, Cleveron AS, Эстонская высшая школа предпринимательства Майнор
- Государственная премия за дело жизни в области образования — Лайне Беловас, Талви Мярья и Алексей Туровский
Победители в десяти категориях получили премии в размере 10 000 евро, а лауреаты премии за дело жизни — по 65 000 евро. Впервые денежная премия в размере 3 000 евро была присуждена и номинантам в десяти категориях, не ставшим лауреатами. Премиями меньшего размера были награждены лауреаты и номинанты в категориях "Друг образования" и "Достижение года в учебном заведении".
Конкурс учитель года начался весной, когда кандидатов могли представить все желающие. Всего на конкурс был представлен 2051 кандидат. Затем к работе приступили уездные комиссии и комиссия по высшему образованию, перед которыми стояла задача выбрать финалистов — в финальный тур попали 235 учителей и работников сферы образования. Из их числа государственная комиссия выбрала трех номинантов в каждой категории, имена победителей стали известны сегодня.
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