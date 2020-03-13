Учитель из Пярнуской школы на выходных был на Сааремаа. Сегодня у него диагностировали COVID-19

Директор школы Маргус Вери подтвердил, что сегодня у их учителя был диагностирован коронавирус.

«Он был в школе в течение двух дней. в эти дни у него не было лихорадки», - отмечает директор школы и добавляет, что этот учитель был в прошлую субботу на Сааремаа.