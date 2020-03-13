13.03.2020, 20:28
Учитель из Пярнуской школы на выходных был на Сааремаа. Сегодня у него диагностировали COVID-19
Приказ мэра Пярну: все учителя основной школы Юлейыэ должны быть помещены на карантин на две недели.
Приказ мэра Пярну: все учителя основной школы Юлейыэ должны быть помещены на карантин на две недели.
Директор школы Маргус Вери подтвердил, что сегодня у их учителя был диагностирован коронавирус.
«Он был в школе в течение двух дней. в эти дни у него не было лихорадки», - отмечает директор школы и добавляет, что этот учитель был в прошлую субботу на Сааремаа.
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