13.03.2020, 20:28

Учитель из Пярнуской школы на выходных был на Сааремаа. Сегодня у него диагностировали COVID-19


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Учитель из Пярнуской школы на выходных был на Сааремаа. Сегодня у него диагностировали COVID-19
Foto: Priit Simson

Приказ мэра Пярну: все учителя основной школы Юлейыэ должны быть помещены на карантин на две недели.

Директор школы Маргус Вери подтвердил, что сегодня у их учителя был диагностирован коронавирус.

«Он был в школе в течение двух дней. в эти дни у него не было лихорадки», - отмечает директор школы и добавляет, что этот учитель был в прошлую субботу на Сааремаа.

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