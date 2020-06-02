Ученый: в Эстонии остается еще около 200 заразных человек, которые инфицированы коронавирусом

Согласно исследованию Калда, в ходе которого были опрошены 9000 человек и 7000 сделали тест на коронавирус, в Эстонии в контакте с вирусом были лишь около 1% процента населения, то есть до 10 000 человек.

"Согласно последним данным, есть 500 человек, у кого положительная проба на коронавирус. Но если учитывать то, что среди них есть и те, кто переболел болезнью в начале марта или в апреле, то число тех, кто может заразить других, еще меньше — где-то в районе 200", — объяснила Калда.

В прекращении распространения вируса, по мнению исследователя, решающую роль сыграли установленные ограничения, а является ли коронавирус сезонной болезнью — покажет время.

"Я считаю, что мы очень четко увидим это осенью", — подчеркнула она. Исследователи надеятся, что коронавирус поведет себя как грипп, то есть как сезонная болезнь.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!