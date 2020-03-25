25.03.2020, 07:25

Ученый совет дал правительственной комиссии рекомендации по предотвращению распространения COVID-19


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Koroonaviirus
KoroonaviirusFoto: Andres Putting

Ученый совет по предотвращению распространения COVID-19 считает, что самое большое значение для предотвращения распространения вируса имеет поведение самих людей. Введенные в Эстонии ограничения рабочая группа, состоящая из вирусологов и врачей, считает своевременными и адекватными.

О заключениях ученого совета правительственной комиссии рассказала профессор института биомедицины и трансплантологии Тартуского университета Ирья Лутсар. ”После введения ограничений распространение эпидемии было относительно стабильным, без экспотенциального роста, — сказала она. — Это показывает, что введенные Эстонией ограничения замедлили распространение вируса, но мы должны сознавать, что ограничение распространения COVID-19 — это длительный процесс, которые требует терпения от всех. Неизбежно, что методы социальной изоляции необходимо усилить, чтобы остановить распространение вируса”.

Исходя из этого ученый совет рекомендует усилить методы изоляции и домашнего режима и сократить ненужное пребывание людей в общественных местах и вне дома, чтобы предотвратить распространение вируса.

”Учитывая ресурсы интенсивной медицинской помощи в Эстонии, очень важно предотвратить скачкообразный рост нагрузки на систему здравоохранения, — сказала Ирья Лутсар. — Даже невзирая на то, что эстонские больницы и семейные врачи основательно подготовились к приему больных COVID-19”.

”Во время этого кризиса здравоохранения очень важен вклад каждого человека в борьбу с распространением вируса, — сказала Лутсар. — Человек, который соприкоснулся с вирусом или подозревает, что мог с ним соприкоснуться, ни к коем случае не должен контактировать ни с кем за пределами дома. Нужно следовать строгим принципам изоляции и 14 дней не покидать помещения. Заболевший человек должен находиться дома до выздоровления, заключение о котором выносит врач. Только так мы сможем сдержать распространение вируса”.

Ученые в своих рекомендациях подчеркнули, что необходимо настойчиво информировать группы риска, особенно пожилых людей. Следует усилить наблюдение за людьми, находящимися на домашнем лечении и в изоляции, и обеспечить дистанцию между людьми в общественных местах. Вместе с тем нельзя забывать о том, что коронавирусом заражаются также молодые люди и дети.

Ученые также представили обзор того, что Эстония может сделать, чтобы поддержать разработку вакцины. Кроме того, комиссия получила обзор применяемых в других странах методов лечения.

В ученый совет по борьбе с распространением COVID-19 входят также ученый секретарь Института развития здоровья Кристи Рюйтель, главврач Северо-Эстонской региональной больницы и профессор хирургических заболеваний Тартуского университета Пеэп Тальвинг, врач-инфекционист клиники Тартуского университета Пиллерийн Соодла и профессор-исследователь прикладной вирусологии Тартуского Университета Андрес Меритс.

Работу ученого совета организует Стратегическое бюро Государственной канцелярии.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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