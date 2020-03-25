Ученый совет дал правительственной комиссии рекомендации по предотвращению распространения COVID-19

О заключениях ученого совета правительственной комиссии рассказала профессор института биомедицины и трансплантологии Тартуского университета Ирья Лутсар. ”После введения ограничений распространение эпидемии было относительно стабильным, без экспотенциального роста, — сказала она. — Это показывает, что введенные Эстонией ограничения замедлили распространение вируса, но мы должны сознавать, что ограничение распространения COVID-19 — это длительный процесс, которые требует терпения от всех. Неизбежно, что методы социальной изоляции необходимо усилить, чтобы остановить распространение вируса”.

Исходя из этого ученый совет рекомендует усилить методы изоляции и домашнего режима и сократить ненужное пребывание людей в общественных местах и вне дома, чтобы предотвратить распространение вируса.

”Учитывая ресурсы интенсивной медицинской помощи в Эстонии, очень важно предотвратить скачкообразный рост нагрузки на систему здравоохранения, — сказала Ирья Лутсар. — Даже невзирая на то, что эстонские больницы и семейные врачи основательно подготовились к приему больных COVID-19”.

”Во время этого кризиса здравоохранения очень важен вклад каждого человека в борьбу с распространением вируса, — сказала Лутсар. — Человек, который соприкоснулся с вирусом или подозревает, что мог с ним соприкоснуться, ни к коем случае не должен контактировать ни с кем за пределами дома. Нужно следовать строгим принципам изоляции и 14 дней не покидать помещения. Заболевший человек должен находиться дома до выздоровления, заключение о котором выносит врач. Только так мы сможем сдержать распространение вируса”.