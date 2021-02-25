Ученые ТУ: жители плохо соблюдают ограничения. Ужесточение мер неизбежно

"Антитела или предположительный иммунитет от коронавируса выработан примерно у 19% населения. То есть, это примерно 120 000 взрослых человек, из них чуть больше 60% проучили иммунитет переболев, а остальные посредствам вакцинации. С одной стороны, это хорошая новость, но с другой стороны, это не слишком большое число, для того чтобы чувствовать себя свободно", — отметила профессор семейной медицины ТУ Рут Калда.

Ссылаясь на результаты исследования, профессор отмечает, что люди стали хуже соблюдать действующие в стране ограничения, что приводит к значительному увеличению числа госпитализированных.

"Видя рост заболеваемости сейчас и прогнозируя рост больничных пациентов, мы вынуждены готовиться к сокращениям плановых операций", — подчеркнул руководитель кризисной группы клиники ТУ Йоэль Старкопф.

По словам Старкопфа, люди не осознают всю серьезность нынешней ситуации и ужесточение ограничений неизбежно.

"В Европе мы лидируем по числу заражений. Практика европейских стран показывает, что только строгие ограничительные меры могут сократить распространение вируса. Я не вижу, что у нас есть другой выход. Вакцинация пока не успевает делать свою работу так, чтобы мы взяли заражения под контроль", — заключил руководитель кризисной группы.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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